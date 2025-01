Yoon Suk Yeol se niega nuevamente a ser interrogado tras su detención por intento de imponer la ley marcial

El expresidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, detenido el pasado miércoles por su intento de imponer la ley marcial en diciembre, volvió a negarse este jueves a ser interrogado, según confirmó su abogado.

Esta negativa llega un día después de que las autoridades lograran arrestarlo tras semanas de resistencia en su residencia de Seúl.

Yoon, quien se ha convertido en el primer jefe de Estado surcoreano en ejercicio en ser detenido, también decidió no comparecer ante el Tribunal Constitucional, donde enfrenta un proceso de destitución impulsado por el Parlamento.

El arresto se produjo luego de un fallido intento inicial por parte de la Oficina Central de Investigaciones (CIO, por sus siglas en inglés) a principios de enero.

Yoon, suspendido por los legisladores y acusado de insurrección —un delito que en Corea del Sur puede conllevar la pena de muerte—, fue trasladado a un centro de detención tras ser interrogado durante horas el miércoles. Durante el interrogatorio, el exmandatario optó por guardar silencio.

¿POR QUÉ NO PUDO ASISTIR?

Los investigadores tenían previsto continuar con el interrogatorio este jueves a las 14:00 (hora local), pero el abogado del expresidente argumentó que no pudo asistir debido a problemas de salud. La CIO confirmó que el equipo legal de Yoon notificó su decisión de no presentarse, reiterando su postura de no cooperar con la investigación.

El caso ha desatado una crisis política sin precedentes en el país. El 3 de diciembre, Yoon intentó suspender el orden civil y desplegar tropas en la Asamblea Nacional, lo que llevó a los legisladores a reunirse de emergencia esa misma noche para votar en contra de la medida, logrando detener su aplicación.

Esta situación marca uno de los momentos más críticos para la democracia surcoreana en décadas mientras el país observa con atención el desarrollo del proceso judicial contra el exmandatario.

