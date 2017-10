Despiden a directora y a dos maestras por humillar a niño de siete años que se orinó en el aula

Una falta grave. Las autoridades educativas de Buenos Aires relevaron hoy en forma transitoria de sus funciones a la directora y a dos maestras de una escuela por humillar a un niño de 7 años a quien no se concedió permiso para ir al baño y se orinó frente a sus compañeros.

De acuerdo con Clarín, el hecho ocurrió en la Escuela 27 Juan Manuel de Rosas, de la localidad de William Morris, donde la madre del niño denunció que la maestra de tercer grado dijo en el patio del establecimiento, a micrófono abierto, que su hijo se había "meado" en la fila.



El hecho fue confirmado por los inspectores educativos y se tomó la medida de relevar a las docentes mientras se investiga si fueron vulnerados los derechos del niño. "Nuestro interés es que el niño se reintegre mañana a clases y recomponga el vínculo con sus compañeros", dijo una funcionaria a cargo del caso.

La indignación de la madre



La madre del niño, llamada Yésica, detalló a Clarín que el hecho ocurrió el miércoles pasado, 15 minutos antes de terminar la jornada, cuando su hijo le pidió permiso a la maestra de segundo grado para ir al baño, quien no se lo concedió, por lo que se orinó encima. "Él se hizo pis encima, su maestra fue, limpió y se puso en la fila. En el momento de la despedida de la bandera, la maestra de tercer grado dijo en el micrófono: 'Pobre la señorita de segundo grado que tiene un meado'", denunció.



"Ese día cuando salió mi nene me dijo: 'Mamá tuve un accidente', y me contó lo sucedido. Después de eso no quiere venir a la escuela de la vergüenza que le da. Nosotros planteamos el tema con la directora y su respuesta fue que 'hay muchas escuelas'", contó la indignada mujer.