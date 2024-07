Randoseru es una mochila hecha de cuero o de material sintético similar al cuero, que muchos estudiantes en Japón, especialmente de primaria, emplean en el colegio.

Un reportaje de The New York Times sobre estas mochilas ha puesto sobre el tapete cómo la sociedad está cambiando en cuanto a gustos y colores: “En el pasado, la uniformidad solía ser aún más marcada: los niños llevaban randoserus negras y las niñas rojas. Sin embargo, en años recientes, el creciente debate sobre la diversidad y la individualidad ha motivado a las tiendas a ofrecer las mochilas en un arcoiris de colores y con algunos detalles distintivos, como bordados de personajes de dibujos animados, animales o flores, o forros interiores de diferentes tejidos”.

Fábrica de mochilas.

En general su tamaño es de unos 30 cm de alto, 23 cm de ancho y 18 cm de profundidad. Pesan alrededor de 1 kg en promedio.

En Japón no todos los estudiantes cuentan con este artículo aunque ciertamente son muy populares. La cuestión del precio es fundamental.

Se han hecho cada vez más famosas en esta era digital gracias a que aparecen en animes, programas de televisión, juguetes, e incluso son parte del atuendo de los hipster.

¿Cuánto cuestan?

Hay mochilas de entre $300 y $1200, y algunas más modestas que cuestan entre $50 y $150. Estas mochilas duran mucho más allá de la escuela primaria y llegan enteras hasta la edad adulta. Algunas se pasan al siguiente hermano para que las use, según el sitio Go! Go! Nihon.

“Hasta el día de hoy, casi todas estas mochilas japonesas están hechas a mano. Las costuras están hechas para durar, y los materiales son resistentes. Todavía es posible encontrar el tradicional negro y rojo. Pero en este mundo cambiante, cada vez más y más niños buscan nuevas formas de expresarse. Mochilas al estilo vaquero, con colores brillantes, tejidos funkies… todo cambia. Basta un paseo por cualquier ciudad japonesa por la mañana o después de la escuela para ver de lo qué estoy hablando”, se relata en Go! Go! Nihon.

La famosa mochila aparece en diversos animes.

Con el titular de “La mochila escolar que une a la sociedad japonesa”, NYT cuenta que “en Tsuchiya Kaban, una fábrica de randoserus de casi 60 años de antigüedad ubicada en el este de Tokio, las familias hacen citas para que sus hijos se prueben modelos de diferentes colores en una sala de muestras antes de hacer sus pedidos, que luego se procesan en la fábrica anexa. Cada mochila es ensamblada con seis piezas principales y tarda alrededor de un mes en montarse”.

En sitios como Instagram o Pinterest se encuentran diversas fotos e ilustraciones sobre esta popular y encantadora mochila.

Si estás en Perú y quieres una mochila de este tipo, Ali Express tiene opciones desde 170 soles.

En Amazon las venden en 140 dólares

Las mochilas son populares en los animes.

DATOS

-La historia del randoseru se remonta a la última parte del periodo Edo (1603-1867), conocida en Japón como Bakumatsu (1854-1867).

-Las hay en 24 colores y en 103 tipos.

