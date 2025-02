Los famosos que aparecen en la agenda de contactos del pedófilo Jeffrey Epstein

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó el jueves los primeros archivos del Jeffrey Epstein. A través de su cuenta de X, la institución anunció que la fiscal general, Pamela Bondi, hizo pública la "primera fase de documentos desclasificados".

La fiscal general y el FBI desclasificaron y publicaron archivos relacionados a la explotación sexual de más de 250 menores de edad en sus hogares de Nueva York y Florida.

"La primera fase de los archivos desclasificados contiene en gran parte documentos que se habían filtrado anteriormente pero que el gobierno de los Estados Unidos nunca había publicado de manera formal", indica la web donde se publicaron los documentos.

"Este Departamento de Justicia está cumpliendo con el compromiso del presidente Trump con la transparencia y levantando el velo sobre las acciones repugnantes de Jeffrey Epstein y sus co-conspiradores", aseguró Bondi.

Como bien señala la institución, mucha de la información revelada ya había salido a la luz hace varios años. Entre los documentos se encuentra el registro de vuelos que datan desde 1991.

Attorney General Pamela Bondi Releases First Phase of Declassified Epstein Files 🔗: https://t.co/E4lKBDC7Ul pic.twitter.com/TIOKQBlJ0K — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) February 27, 2025

LA AGENDA DE CONTACTOS



Lo que más polémica generó fue la "agenda de contactos" del pedófilo, donde figuran nombres de celebridades como Michael Jackson, Naomi Campbell, Donald Trump, Mick Jagger, "Duque de York" (quien sería el príncipe Andrés), Tony Blair, entre otros. En esta lista se ocultan números telefónicos y direcciones. Sin embargo, el Departamento de Justicia informó que esta agenda no es una "lista de clientes".

Asimismo, el Departamento de Justicia publicó una lista de 254 masajistas cuyos nombres fueron tapados debido a que son víctimas. Otra carpeta también incluye nombres ocultos de otras víctimas del depredador.

La revelación generó decepción incluso entre los republicanos. "Esto no es lo que nosotros o el pueblo estadounidense pedimos y es una completa decepción. Dennos la información que pedimos", dijo la representante Anna Paulina Luna.

Kash Patel, director del FBI, aseguró que "no habrá encubrimientos". "No faltarán documentos y no se dejará piedra sin remover, y cualquier persona del FBI anterior o actual que socave esto será rápidamente perseguida. Si hay lagunas, las encontraremos. Si se han ocultado registros, los descubriremos", afirmó.

LO CONFESÓ

Jeffrey Epstein confesó en 2008 sus crímenes de prostitución infantil. Gracias a esto, suscribió un acuerdo de culpabilidad que le permitió cumplir solo 13 meses en prisión, bajo un programa de libertad condicional.

En julio de 2019 fue arrestado en el aeropuerto de Teterboro, Nueva Jersey por cargos federales de tráfico sexual de menores y conspiración para cometer tráfico sexual. Mientras estaba a la espera de su juicio, fue encontrado muerto en su celda en la cárcel de Manhattan el 10 de agosto de 2019.

Su muerte fue oficialmente dictaminada como un suicidio por ahorcamiento, aunque el deceso ha sido objeto de mucha especulación y teorías de conspiración. Epstein estaba esperando juicio por cargos relacionados con tráfico sexual de menores. La atención mediática y las circunstancias de su muerte han llevado a un intenso escrutinio público y debate sobre el caso.

Hislaine Maxel, su mano derecha y cómplice, fue condenada posteriormente por tráfico sexual y actualmente cumple 20 años de prisión.

