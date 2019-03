Demócratas impiden a Fox News ser anfitrión de debates en primarias de EE.UU.

El Partido Demócrata señaló este miércoles que no permitirá a Fox News ser anfitrión de ninguno de los debates de sus candidatos en primarias, luego de revelaciones que sugieren que la cadena de televisión es un motor de "propaganda" para el presidente Donald Trump .

Tom Perez, presidente del Comité Nacional del Partido Demócrata, dijo que un artículo en la revista New Yorker publicado esta semana sobre las aparentemente cercanas relaciones de la Casa Blanca con el canal, impulsaron la decisión.

"Para ser claros, Fox News no será un socio para los debates de las primarias demócratas en 2020", dijo Pérez en Twitter.

"Los informes recientes en el New Yorker sobre la relación inapropiada entre el presidente Trump, su administración y Fox News me han llevado a la conclusión de que la cadena no está en condiciones de organizar un debate justo y neutral para nuestros candidatos", agregó en un comunicado entregado al periódico The Washington Post.

La noticia de la decisión enfureció a Trump, quien sugirió en Twitter que "haría lo mismo con las cadenas de 'fake news' y los demócratas de izquierda radical", a pesar de no tener ninguna autoridad sobre los derechos de transmisión de los debates republicanos.

A menudo Trump relaciona a CNN, The New York Times, The Washington Post y MSNBC con las "fake news".

Los derechos de transmisión de los debates presidenciales y en primarias, son muy cotizados para los medios de comunicación de ese país.

Los eventos tradicionalmente atraen a una amplia audiencia, y la serie de debates que comienzan este año -dirigidos a seleccionar a los candidatos demócratas de una decena de aspirantes- probablemente tendrán grandes audiencias televisivas.



Fuente: AFP

