Muchas conclusiones se pueden sacar del debate presidencial del 27 de junio entre Joe Biden, presidente actual de Estados Unidos, y su predecesor en el cargo, Donald Trump. Sin embargo, la principal, y sobre la que en las últimas horas hay más consenso, es que Biden no tiene opciones de ganar la contienda, por lo que es inexorable buscar en el corto tiempo un sustituto para los demócratas.

Los medios de comunicación de mayor prestigio han advertido de la fragilidad del mandatario e instaron a encontrar un reemplazo. The New York Times tituló su editorial del viernes “Para servir a su país, el presidente Biden debería abandonar la carrera”. En sus dos primeros párrafos, el medio recordó que el propio Biden ha mencionado que en la contienda está en juego la democracia y, más adelante, aseguran que “el mayor servicio público que Biden puede realizar ahora es anunciar que no seguirá postulándose para la reelección”.

“Tal como están las cosas, el presidente está inmerso en una apuesta imprudente. Hay líderes demócratas mejor equipados para presentar alternativas claras, convincentes y enérgicas a una segunda presidencia de Trump. No hay razón para que el partido arriesgue la estabilidad y la seguridad del país obligando a los votantes a elegir entre las deficiencias de Trump y las de Biden. Es una apuesta demasiado grande simplemente esperar que los estadounidenses pasen por alto o descarten la edad y la enfermedad de Biden que ven con sus propios ojos”, continúan.

Por su parte, la revista The Economist también tituló “Joe Biden debería dar paso a una candidatura alternativa”. En sus primeras líneas recordó que “en noviembre de 2022, The Economist dijo que, después de toda una vida de servicio público, Joe Biden no debería buscar la reelección como presidente”. La nota posdebate fue titulada “La horrible actuación de Joe Biden en el debate pone en duda toda su candidatura”.

“Desafortunadamente, su desempeño fue un desastre absoluto, quizás el peor de cualquier candidato presidencial en la historia moderna. El presidente, que tiene 81 años (y tendría 86 al final de un segundo mandato), tartamudeó de manera indescifrable, luchó por completar sus líneas de ataque y demostró que sus escépticos tenían toda la razón. (…) La decisión de Biden de buscar la reelección en lugar de hacerse a un lado en favor de un abanderado más joven ahora parece un peligro imprudente para la democracia que dice querer proteger”, refirieron.

La portada de la revista Time también fue elocuente. Un Biden retirándose, acompañado de la palabra “Pánico”, por lo que podrían sentir los demócratas con un candidato tan débil.

Por su parte, Biden admitió que “no debate tan bien como solía”, pero defendió su capacidad para gobernar. Trump afirmó que “el problema de Biden no es su edad; es su incompetencia. Es tremendamente incompetente”.

LAS OPCIONES

Pero, ¿quién o quiénes podrían erigirse como el reemplazante de Biden para hacerle frente a Trump en noviembre? En el partidor, según fuentes cercanas del Partido Demócrata citadas por EFE, hay, al menos, tres nombres: la actual vicepresidenta, Kamala Harris; y los gobernadores de California y Michigan, respectivamente, Gavin Newsom y Gretchen Whitmer.

Harris, primera mujer y primera afroamericana en ocupar la vicepresidencia del país, es mucho más joven que Biden y Trump; empero los sondeos de opinión muestran que su popularidad bajó de 48.3% cuando asumió el puesto en enero de 2021, a 39.4% en la actualidad.

En tanto, Gavin Newsom cuenta con un importante respaldo debido a su popularidad en los medios de comunicación, redes sociales y su gobierno progresista. El año pasado creó un comité de acción política para apoyar a los demócratas en los estados más conservadores del país.

Otra alternativa que ha cobrado fuerza es Gretchen Whitmer, quien ya chocó con Trump durante la pandemia del COVID-19. Destaca por su promoción de causas como el control de armas, el acceso al aborto y la protección de los derechos LGTBI+. Su principal desventaja es su limitada proyección a nivel nacional.

