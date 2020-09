Un ladrón en Londres no necesitó un arma de fuego ni amenazas para robar el dinero de una tienda. El delincuente prefirió ‘hipnotizar’ a su víctima antes de arrebatarle –sin ningún esfuerzo– el dinero de sus bolsillos.

El portal London Evening Standard compartió un video en el que se aprecia cómo el hampón –un sujeto de casaca negra y jeans– ingresa a la tienda de vinos ubicada en Highgate y toca suavemente el hombro del dueño.

Please enable Javascript to watch this video

Aftab Haider, un hombre de 56 años, continúa ordenando algunas botellas en los estantes de su local hasta que el sospechoso hace un extraño movimiento con la mano derecha y lo paraliza durante algunos segundos.

Sin ningún forcejeo, el delincuente hurga en los bolsillos de su víctima en dos ocasiones y le arrebata "cientos de libras esterlinas", de acuerdo al testimonio de allegados a Haider.

El ladrón huye del lugar en el preciso instante en que una tercera persona ingresa para comprar. Haider reacciona y presigue al sujeto segundos después, pero no logró atraparlo.

"No teníamos idea de que Aziz estuviera hipnotizado. Cuando él me contó lo que ocurrió, yo pensé: ¿Cómo puede dejar que alguien lo abrace y empiece a hurgar en sus bolsillos?", dijo uno allegado al agraviado.