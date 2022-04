Las investigaciones sobre la desaparición y posterior muerte de Debanhi Escobar continúan. Si bien ya se sabe que falleció producto de una contusión profunda de cráneo (en la zona de la frente), aún se desconocen los pormenores de cómo apareció en una cisterna del motel Nueva Castilla, si alguien la estuvo persiguiendo o si su deceso fue producto de un accidente o un crimen.

Apenas se encontró el cuerpo de Debanhi, su padre, Mario Escobar, declaró a la prensa que era imposible que su hija haya podido subir a la barda (muro) del hotel.

La grabación aérea de las inmediaciones del motel Nueva Castilla muestran los muros a los que hizo referencia el padre de Debanhi y se aprecia también las dos cisternas o pozos sin tapa donde encontraron el cuerpo y las pertenencias de la joven de 18 años.

La Fiscalía de Nuevo León hizo una cronología en video del recorrido de Debanhi en el motel y dio algunos detalles de la desaparición.

Señaló que las bardas poseen una altura de 2.6 metros y tienen protección de alambres de púas en el borde. Sin embargo, especifica que en la zona de las cisternas (fosas) donde se encontró a Debanhi el muro tiene menos altura: 2.20 metros.

En una entrevista con María Julia Lafuente, Mario Escobar se reafirmó en sus declaraciones previas y dijo que Debanhi no cayó sola en la cisterna “pues no hay ninguna imagen que demuestre eso”.

“Tenemos esas hipótesis, no las descartamos, y con base en los peritajes, con base en lo legal, vamos a demostrar que mi hija no cayó sola, que mi hija no cayó por accidente”, declaró según recoge Milenio.

