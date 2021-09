Lisa Steadman, de 58 años, vive actualmente una verdadera película de terror. La mujer pasó más de una semana internada en el hospital Central de Florida tras contagiarse de coronavirus. Ya recuperada, al volver a su vivienda, encontró a su esposo Ronald Steadman muerto.

Según informa la cadena Telemundo, Ronald también se contagió de coronavirus, pero llevó la recuperación en su casa con síntomas moderados. Durante todo el tiempo que Lisa estuvo en el hospital, su esposo fue un gran apoyo para ella a través de las llamadas telefónicas.

“Fue como entrar a una película de terror. (...) Pensé que iba a morir. No podía respirar. No podía dejar de vomitar. Es como si no tuvieras huesos en el cuerpo”, dijo Lisa Steadman.

Lisa le contaba a su esposo el miedo que tenía de morir sola en el centro médico, pero ambos ya pensaban en irse a una casa que estaban renovando en Winter Haven, Florida. Poco tiempo antes de ser dada de alta, la mujer no volvió a tener comunicación con Ronald.

Al regresar a su casa el pasado 18 de agosto, Ronald no dio ningún rastro de estar en el recinto. Por tal motivo, Lisa lo buscó y llamó hasta que los ladridos de sus perros la trasladaron hasta su habitación.

Lisa halló el cuerpo de Ronald en la cama sin dar ninguna señal de vida. Los perros mostraban no haber sido alimentados durante al menos dos días. “Me puse histérica”, dijo conmovida.

El matrimonio formaba parte de las millones de personas en Estados Unidos que todavía no se han inmunizado contra el coronavirus. Esta situación se da a pesar de que en el país se encuentra disponible y gratuita para cualquier persona mayor de 12 años.

“Ambos pensamos que [la vacuna] salió tan rápido. ¿Cómo pudieron hacer tantas pruebas con ella? Yo era muy cautelosa al respecto”, comentó la mujer.

Ronald Steadman fue el primero de los dos en dar positivo y ser recibido en una clínica sin previa cita. Los médicos lo enviaron a su casa con medicamentos porque no presentaba ningún peligro. “Era como si tuviera un mal resfriado”.

A los dos días, su esposa dio positivo y tuvo que ser internada cuando porque sus niveles de oxigeno bajaron al 80% y perdió el conocimiento.

Lisa pensaba vacunarse en setiembre, pero el trágico desenlace ha generado críticas y comentarios en las redes sociales. “Hice lo que creí que era mejor para mí”, aclaró. Finalmente, la mujer dice que terminará de renovar la casa en honor a su esposo, con el cual llevaban casi cuatro años de casados.

Temor en Florida

Florida continúa acumulando récords de casos, muertes y hospitalizaciones por la COVID-19, el último este viernes con más de 27.000 casos confirmados del patógeno en un día, mientras que los hospitales empiezan a alquilar camiones de refrigeración para cadáveres y las funerarias se van quedando sin capacidad.

El estado batió esta semana dos veces el récord de casos en un solo día desde marzo del 2020, con 27.584 reportados hoy, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) y 26.203 el miércoles pasado.

De igual forma, las muertes tuvieron ayer jueves un aumento de 901 fallecimientos que no se habían sumado a las cuentas de las últimas dos semanas, especialmente.

