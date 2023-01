Se hunde solo. El futbolista brasileño, Dani Alves, ha dado versiones distintas en sus declaraciones acerca de la acusación de agresión sexual en contra de una joven de 23 años en un centro nocturno en España, que habría ocurrido en diciembre de 2022. El exBarcelona se encuentra en prisión preventiva en Brians.

Esto complica la situación del lateral derecho de la selección brasileña, que en un primer momento dijo no conocer a la joven que lo ha denunciado. En un principio, confirmó que estuvo aquella noche en la discoteca Sutton de Barcelona, en donde habría agredido a la denunciante.

Según esta versión, Alves abrió la puerta del baño de la sala VIP del mencionado centro nocturno y accidentalmente encontró a la víctima. Sin embargo, el viernes, en su declaración, indicó que lo que ocurrió entre él y la joven fue totalmente consensuado. Esto dista mucho de lo que señala la víctima en su denuncia, según explica el medio catalán “El Periódico”.

La denuncia es respaldad por cámaras de seguridad

La mujer, según la denuncia interpuesta recabada por el citado medio, llegó al Sutton con una amiga y una prima, y fueron invitadas a la zona VIP por unos mexicanos y, momentos después, un camarero les pidió que cambiaran de mesa a pedido del propio Dani Alves, que se encontraba con un amigo en la misma zona.

Según la denuncia, el futbolista les ofreció una copa a cada una de las mujeres y se colocó detrás de la víctima. “Me estaba dando asco. Desde atrás cogió mi mano, la puso en su pene y la quité”, relató. Tras ello, el brasileño le pidió que cruzara una puerta dirigía al baño de la zona VIP de la sala, algo que ella desconocía. Cerró la puerta y se sentó en el inodoro.

Ahí, le dijo que no podía salir, tomó su cabeza con fuerza dirigiéndola a su pene, con la intención de que le practicara una felación, algo a lo que la mujer se negó, razón por la cual Alves la abofeteó para posteriormente girarla y penetrarla “de manera violenta hasta eyacular”. Se levantó y le dio una indicación: “Salgo yo primero”.

Dani Alves está en prisión preventiva desde el pasado viernes. (Foto: Ulises Ruiz / AFP)

Así, la joven sale con el rostro descompuesto y le dice a sus acompañantes que se iban, rompiendo a llorar, explicando lo ocurrido al portero del local, que la condujo para presentar su denuncia a un responsable del Sutton y tomar acciones, siendo atendida posteriormente en el Hospital Clínic, en donde el parte médico es de los indicios más importantes que obran en la causa.

La denuncia de por sí es muy sólida y coincide con el tiempo en que, según las cámaras de seguridad colocadas cerca de la entrada al baño de la sala VIP del Sutton, estuvieron ambos en el lugar, alrededor de 15 minutos. Esto claramente va en contra de las versiones dadas en un primer momento por Dani Alves.

Esto ha obligado a que el brasileño cambie de versión ante la jueza Concepción Cantón, quien lo envió el viernes pasado a prisión preventiva por esta denuncia.

Las versiones de Alves

Dani Alves en otra versión, dijo que estaba él en el baño cuando la mujer entró, asegurando que no hubo contacto y matizó que cuando esto sucedió, no sabía qué hacer, atribuyendo la conducta sexual a la joven denunciante. Aseguró que esta “se le echó encima” mientras estaba en el inodoro haciendo sus necesidades, practicándole una felación y que si no habría dicho nada, era para “protegerla”.

La juez subraya las contradicciones como un elemento a tomar en cuanta para determinar una decisión, pues en un primer momento, de forma espontánea, el jugador de fútbol señaló, en un vídeo enviado al programa “Y ahora Sonsoles”, que no conocía a la mujer y que “nunca la había visto en su vida”.

Las declaraciones en el juzgado tampoco coinciden con los datos recopilados por los Mossos D’Esquadra (policía autónoma catalana). La víctima entregó el vestido negro que llevaba en aquella noche, del cual se han extraído restos biológicos, autorizando además la extracción de ADN para cotejar con las muestras halladas en el lavabo de la zona VIP.

Imágenes del Centro Penitenciario Brians 1, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), donde está recluido Dani Alves. (Foto: Reuters)

Según los testimonios de los testigos, entre los cuales se hallan las de las acompañantes de la víctima de aquella noche y el camarero que Alves envió para que les dijera que se acercaran a su mesa, no coinciden con ninguna de las versiones que brindó el futbolista.

Renuncia a la indemnización

Según “El Periódico”, la víctima ha renunciado a ser indemnizada por el futbolista económicamente, pues su objetivo es que se haga justicia en un caso que podría marcar precedente. En caso la razón sea dada para la demandante, mediante las pruebas conseguidas y de acuerdo con su versión, claramente más sólida, el futbolista podría ir preso hasta por 12 años.

