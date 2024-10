"Dan ganas de llorar": se agrava crisis eléctrica en Ecuador con apagones de 14 horas

Angustia, lágrimas y millonarias pérdidas económicas provocan entre los habitantes de Ecuador los largos cortes de luz por la peor sequía en 60 años, ampliados este viernes a 14 horas al día, la medida más dura en lo que va del año.

"Hemos tomado la dolorosa pero responsable decisión de modificar el plan de racionamientos, aumentando de 8 a 14 horas diarias" los cortes, expresó la ministra encargada de Energía y Minas, Inés Manzano, en un video divulgado por redes sociales.

Con la nueva medida, que será evaluada este domingo, el gobierno dio marcha atrás en su plan de reducir paulatinamente los cortes hasta llegar a cuatro horas en la primera semana de noviembre.

En Quito, la desesperación se apoderó de los comerciantes. El gremio de industriales estima que por cada hora de apagón, el país pierde 12 millones de dólares.

"Me dan ganas de llorar, esto es peor que en la pandemia (de covid-19). En la pandemia podíamos vender a escondidas o a domicilio, ahora no se vende nada. Nosotros vivimos del día, no se saca copias (fotocopias), no hay internet", dice a la AFP Isabel Corella, propietaria de una papelería en el barrio de Nayón, en el noreste de la capital.

La sequía redujo este año a mínimos históricos el nivel de los embalses de las centrales hidroeléctricas. Estas instalaciones generan el 70% de la demanda nacional de energía, lo que llevó a Ecuador a imponer cortes de luz de hasta 13 horas al día, como en abril.

"Enfrentamos una crisis dinámica y sin precedentes que nos obliga a adaptarnos a escenarios cambiantes", manifestó Manzano, que atribuyó la crisis a la "difícil situación climática".

