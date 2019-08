La impactante transformación del hombre que se quitó los genitales para ser un reptil [FOTOS]

Richard Hernández o Tiamat Legion Medus, conocido también como la 'Drama Dragón' tiene una única constante en su vida: el cambio. En total, el hombre ha gastado más de 75 mil dólares en más de veinte procedimientos quirúrgicos para convertirse en una criatura sin género.



El sujeto se identifica como un reptil de especie trans, no obstante, hace poco era conocido por ser un reconocido banquero. Desde su infancia, Tiamat siempre tuvo una fascinación con los reptiles y decidió cumplir su sueño de convertirse en uno tras ser diagnosticado con sida.

Hasta el día de hoy, la 'Dama Dragon' se ha hecho dieciocho implantes de cuernos, se castró, se realizó una extracción de orejas y ahora desea extirparse el pene, al cual llama cariñosamente Sr. Bojangles.

"Estoy en el proceso de no tener género, así que prefiero que sean pronombres (...) Mi máxima aspiración es simplemente ser llamado 'eso', al igual que mi especie, las serpientes", explicó el residente de Los Ángeles a Daily Mail.

La obsesión de la 'Dama Dragón' con los reptiles se remonta a su infancia, la cual se vio oscurecida por el abandono de sus padres.

"Mis padres me abandonaron en el medio del bosque en la noche, en el corazón del sur de Texas, donde abundan las serpientes de cascabel de diamante del oeste. Fue entonces cuando mis padres me empujaron fuera del auto para dejarme allí como basura no deseada, al estar ahí adopté el sonido del cascabel venenoso como si fuera mi familia", recordó.

Tiamat, quien tuvo que ser criado por su abuelo, luchó se reconoció gay a los 11 años, lo cual le causó años de intimidación y autolesiones.

Luego de graduarse de la secundaria, la 'Dama Dragón' dejó el pueblo de Bruni y se mudó a Houston ( Estados Unidos), donde trabajó como empleado de JP Morgan Chase.

"Durante mi mandato de 15 años, ascendí para convertirme en vicepresidente bancario y gerente de clientes en la división de banca corporativa del banco, administré una cartera diversa de clientes corporativos para el banco, incluidos los diez principales clientes del banco", precisó.

"Como pensé que iba a morir, comencé a modificar mi cuerpo, porque sentía que estaba en una carrera contra el tiempo", señala Tiamat, quien eligió su nuevo nombre inspirándose una diosa mesopotámica, símbolo del caos y de la creación primordial.

AÚN NO TERMINA

El próximo año, la 'Dama Dragón' busca tatuarse escamas de arcoíris (de pies a cabeza), hacer crecer más sus implantes de cuerno y añadir color púrpura a sus globos oculares.

"Mi metamorfosis está lejos de haber terminado. La principal de mis prioridades es despedirme del Sr. Bojangles, mi pene, lo antes posible", asevera Tiamata, quien espera tener todo el cuerpo modificado para 2025.



"La gente piensa que las personas modificadas, especialmente aquellas que son extremas y quieren parecerse a algo en una película de ciencia ficción, son perdedores y tontos como la suciedad (...) Quiero que la gente sepa que las personas modificadas son tan inteligentes, amables, amorosas y buenas como cualquier otra persona. El hecho de que me hayan extirpado las orejas no significa que mi cerebro no se haya desenrollado y que solo soy un idiota", resalta.