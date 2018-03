La renuncia de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) ha generado varias interrogantes sobres el futuro del país en cuestiones políticas y también, en temas diplomáticos. Este es el caso de la Cumbre de las Américas.

Como se tiene fijado, el 13 y 14 de abril se realizará la octava edición de este importante evento en Lima, tal y como lo había anunciado la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Sin embargo, ante la dimisión de PPK a menos de un mes de realizarse la cumbre y considerando la ausencia de los presidentes de Argentina y Colombia (Mauricio Macri y Juan Manuel Santos, respectivamente), ¿qué sucederá ahora?

Consultado por Perú21, el internacionalista Óscar Vidarte comentó que pueden ocurrir tres posibles escenarios, respecto a la Cumbre de las Américas. ¿Cuáles son?

1. AL PERÚ LLEGARÍAN DELEGACIONES DE SEGUNDO NIVEL

Debido a la inestabilidad política que ha desencadenado la renuncia de Kuczynski, Vidarte opinó que "algunos presidentes no llegarían a la cumbre y que mandarían a delegaciones de segundo nivel". Es decir, a este evento asistirían, por ejemplo, vicepresidentes o ministros.

2. DONALD TRUMP YA NO VENDRÍA A LIMA​

Tal y como lo había informado la agencia EFE a inicios de marzo, el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump , había confirmado su presencia en la Cumbre de las Américas. No obstante, debido a la coyuntura, este hecho ya no se concretaría.

"Debido a la inestabilidad que seguramente vamos a vivir en los siguientes días, difícilmente un presidente como Trump vaya a venir porque no van a estar los principales presidentes de la región. No me sorprendería que cancele su visita", recalcó Vidarte.

El mandatario indicó que el "país entero está rezando por las víctimas y sus familias", y señaló que cada uno de los fallecidos "tenía sueños que cumplir, amor que entregar". (Getty) La presencia de Donald Trump en la Cumbre de las Américas es una duda, por el momento. (GETTY IMAGES)

Sin embargo, la misma agencia EFE informó este miércoles que "dos fuentes cercanas a la Casa Blanca" consignaron que " Trump mantiene sus planes de asistir a la Cumbre de las Américas".



3. NICOLÁS MADURO AUSENTE EN LA CUMBRE:

A pesar de la insistencia del jefe de Estado de Venezuela, Nicolás Maduro , en asistir a la Cumbre de las Américas (a pesar que Kuczynski le retiró la invitación), este gobernante podría suspender su arribo a la capital peruana.

El especialista señaló a este diario que "Maduro probablemente no venga debido a las acciones que el gobierno de PPK realizó. Y si le sumamos la ausencia de los demás presidentes, ya no tendría ningún sentido que asista".

¿HAY POSIBILIDAD DE QUE LA CUMBRE SE SUSPENDA?

Que un país decida ya no realizar una Cumbre de las Américas es complicado porque "esto no sucede de la noche a la mañana". No obstante, el experto dijo que ante la situación del país, "cualquier cosa puede suceder".

Vidarte señaló que a la Cancillería del Perú le toca ahora "evitar una fuga de presidentes" para que, de esta manera, el impacto del evento no se vea tan reducida.

"Lo interesante de esta cumbre es que se busca vincular, aun más, a Estados Unidos con las regiones americanas... pero con la ausencia probable de Trump, ¿qué sentido tendría?", añadió a Perú21.

"Perú tiene que confirmar que está en al capacidad de realizar esta cumbre, pero de no hacerlo, sería un fracaso para la política exterior peruana", advirtió Vidarte.