El reciente electo presidente de Costa Rica , Carlos Alvarado, será uno de las figuras ausentes en la Cumbre de las Américas que se realizará el próximo 13 y 14 de abril en nuestro país.

Su decisión de no asistir a este importante evento recae en cuestiones de tiempo y de obligaciones por hacer, así lo informó este martes el mismo presidente a los medios costarricenses.

"Por agenda se me hace imposible ir, mi prioridad es trabajar en Costa Rica para dar resultados rápidos a los costarricenses", dijo Alvarado en una escueta declaración.

En tanto, el mandatario saliente, Guillermo Solís, aún no se decide si ir a la Cumbre de las Américas. Él deberá entregar el mando el próximo 8 de mayo en un acto público como se suele realizar en este país centroamericano.

"He considerado la posibilidad de que me acompañe, pero está el tema del tiempo y sé que, como presidente electo, se necesita mucho para realizar la transición hacia el nuevo gobierno. Será don Carlos el que decida si me acompaña", mencionó Solís.

Carlos Alvarado ganó la segunda vuelta de las elecciones el pasado domingo y aseguró que se dedicará estas semanas a conformar un gabinete de unidad nacional con diversos partidos, para lo cual ya ha girado una invitación formal.