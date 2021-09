El control del Internet: ¿cómo es el manejo en otros países?

El proyecto de ley de Perú Libre sobre medios de comunicación tiene un doble riesgo, sobre el cual ya se ha alertado desde diferentes tribunas: el control de la “distribución del espectro electromagnético y radioeléctrico en radio, televisión y otros medios de comunicación” y también el manejo del Internet móvil por parte del Estado, lo cual podría afectar directamente a todos los ciudadanos.

Al respecto, veamos cómo funciona el Internet en países latinoamericanos donde están instalados regímenes dictatoriales de izquierda radical (Socialismo del Siglo XXI se hacen llamar). El común denominador es que el acceso es limitado, su uso está bastante censurado y el precio es elevado.

EL CASO DE CUBA

En diálogo con Perú21, Iliana Hernández, fundadora del medio independiente CiberCuba, cuenta que ha tenido que comprar una infinidad de tarjetas SIM para burlar la censura.

“En Cuba, solo hay una sola empresa de Internet y es ETECSA. Es un monopolio que pertenece al Partido Comunista de Cuba y censura selectivamente a todo aquel que tenga ideas contrarias. Desde el 16 de abril, no tengo conexión a datos móviles en la línea que está a mi nombre. Lo que hago es comprar varias tarjetas a nombre de otras personas y las tengo que cambiar cada 3 o 4 horas. También debo trabajar con VPN. Hay personas que no pueden hacer lo mismo, porque implica mucho gasto”, señala.

El ensañamiento de ETECSA no es solo con Hernández, sino también con su familia e incluso con su vecindario. “Acá, en mi vivienda, al Internet doméstico que está a nombre de mi madre le han bajado la velocidad para evitar que se pueda navegar con facilidad. No sé por qué también deben perjudicar a mi familia. Incluso, tomando en cuenta la hora que transmitía en vivo desde CiberCuba, cortaban el Internet a toda mi zona por varios minutos, para que nadie pueda conectarse. Tuve que empezar a grabar los videos y programarlos”, asevera.

Salvi Pascual, activista cubano por los derechos en Internet, acota que el elevado precio del Internet en Cuba es una forma de limitar el acceso a la información. “ETECSA es financiada por subvenciones del Estado, no tiene sentido el alto costo del servicio, que ni siquiera es bueno. Es una manera de limitar, para que la gente use su poca Internet para cosas más básicas, como comunicarse con su familia, y que no se preocupe de necesidades secundarias como informarse, aprender y conocer cómo se vive en otros países”, manifiesta a este medio.

Sobre las formas de censura digital en la isla, Pascual resalta que son tres: “Existe bloqueo selectivo de datos móviles, apagón de la red en determinadas áreas o si quisieran, como lo hicieron durante las protestas de julio, pueden hacerlo en todo el territorio y por varios días”.

LA FALSA LIBERTAD EN VENEZUELA

En Venezuela, otro de los países latinoamericanos regidos por una dictadura, existen empresas privadas de telecomunicaciones, pero todas son reguladas por el régimen chavista. “En realidad, no importa si es privada o estatal, todas son controladas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones”, indica César Batiz, director de El Pitazo.

A raíz de su decisión de informar con un periodismo independiente, el dominio digital del medio El Pitazo ha sido numerosas veces bloqueado.

“Tenemos cuatro años siendo bloqueados y hasta ahora hemos tenido que utilizar dominios diferentes para seguir informando”, destaca.

REPRESIÓN EN NICARAGUA

Guillermo Medrano, de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, precisa que en Nicaragua existen empresas privadas de telecomunicaciones, pero que esto no garantiza la libertad de expresión. “La de mayor alcance es Claro, porque tiene la concesión con el Estado y, además, tiene un 20% de participación pública. Igual, todas son reguladas por la entidad pública Telcorp”, resalta.

“Se han registrado pequeños apagones de la red en ciertas zonas donde se realizaron protestas. Pero hoy ni siquiera existe la necesidad de hacer esto ya que por la represión policial nadie se atreve a protestar”, agrega Medrano.

LO QUE PODRÍAMOS PERDER

Erick Iriarte, abogado en derecho digital, nos recuerda que actualmente en Perú las telecomunicaciones funcionan bajo un modelo libre de cualquier tipo restricción.

“A diferencia de Cuba, Venezuela y Nicaragua, en Perú y el resto de países de América Latina, como Chile y Colombia, no se tiene ese tipo de censuras. Lo podemos ver en el uso del VPN. Acá se usa mucho para ver películas y series. En los países donde se controla el Internet, se utiliza para acceder a información”, concluye el especialista. Agregó que Colombia y Chile tienen el mismo modelo de Perú: empresas privadas están a cargo de los servicios y no hay censura.

TENGA EN CUENTA:

-Un lujo. Según Pascual y Hernández, de Cuba, y Batiz, de Venezuela, el costo del servicio de Internet en sus países es alto considerando el salario promedio de sus compatriotas. En Cuba, el servicio básico móvil, con muy pocas megas, cuesta US$10.

-Precios altos. En Venezuela, según el periodista Batiz, por cuatro servicios de mala calidad se paga no menos de US$100. Recuerda que el régimen venezolano bloqueó, durante el gobierno de Chávez, los dominios de páginas que informaban el precio del dólar.

VIDEO RECOMENDADO:

Soras: La peor masacre, del grupo terrorista Sendero Luminoso