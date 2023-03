Orlando Gutiérrez Boronat, cubano de nacimiento y coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC), llegó al Perú para realizar una serie de actividades en busca de apoyo para lograr la libertad de Cuba. Gutiérrez es doctor en filosofía y tiene un plan para devolverle la democracia a su país y reestablecer las instituciones democráticas.

¿A qué se debe su visita al Perú?

Vinimos en primer lugar para reunirnos con el presidente del Congreso de la República, José Williams, y para reunirnos con diferentes congresistas para dar a conocer la existencia de esta coalición opositora de este parlamento libre de la resistencia cubana con 41 organizaciones sociales dentro y fuera del Cuba. Las de Cuba en resistencia porque son perseguidos y no se les permite personalidad jurídica. A ningún organismo que no sea del Partido Comunista se le permite personalidad jurídica dentro de Cuba. Pero también, a esas organizaciones de resistencia, se les suman organizaciones del exilio cubano. En diferentes puntos del mundo hay colonias cubanas.

¿De qué se trata el Plan de Salvación Nacional que han presentado?

El objetivo del Plan de Salvación Nacional, que ha sido consensuado dentro y fuera de Cuba por la resistencia es cómo devolverle lo antes posible la soberanía al pueblo. Que el pueblo de Cuba vuelva a tener el control de su destino.

En los primeros dos años después de la caída de la dictadura comunista, hace falta organizar las instituciones básicas el Poder Electoral, el Poder Jurídico, el Poder Legislativo, el poder social, inscribir los partidos políticos; llevar a cabo toda la reorganización de la sociedad que le permita a los cubanos tomar la decisiones colectivas libremente para poder determinar su destino en pluralidad y libertad.





Pero para eso se necesita primero liberar a Cuba, ¿Cómo piensan hacer eso?

Nosotros a esa fase le decimos liberación. Estamos respaldando la convocatoria a un paro nacional de no cooperación con la dictadura, que están organizando cientos de activistas dentro de Cuba. Como forma de unir al pueblo en un pronunciamiento cívico extendido que logre frenar la dictadura y desactivarla desde la no violencia. Esa es nuestra tesis de lucha, el paro nacional. Venimos trabajando en eso arduamente en apoyo a los que dentro de Cuba están organizando en cientos de comités el momento de esa gran cadena humana que logre iniciar y concluir un pronunciamiento cívico que le devuelva la soberanía al pueblo de Cuba y abra el camino a la democracia.





¿Qué opina del reconocimiento que le hizo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador al dictador cubano Miguel Díaz-Canel, mientras que considera que en el Perú hay una dictadura?

El presidente López Obrador carece de carencia moral porque su agenda es ideológica. Él tiene ambición de poder, cree en los regímenes autoritarios, por eso bendice a un dictador. Le entrega un premio a un hombre que ha utilizado la represión contra su pueblo, y se mete en los asuntos internos de Perú que sí es una democracia, que sí es una sociedad abierta y plural pasando por un momento de crisis política, pero donde las instituciones funcionan. López Obrador para mí es un peligro para los mexicanos, para las libertades, para los derechos del propio pueblo mexicano.

¿Qué actividades realizará próximamente la Asamblea de la Resistencia Cubana?

Estamos en una campaña mundial de derechos humanos por la libertad de los presos políticos en Cuba, sobre todo de las presas políticas. Queremos que termine el presidio político en Cuba. Y eso solamente se logrará legalizando a la sociedad civil en Cuba y que el país se transforme de una sociedad cerrada a una sociedad plural y abierta, donde los cubanos puedan pertenecer a dónde quieran pertenecer, escribir lo que quieran escribir y publicar donde quieran publicar y expresarse. Estamos yendo a diferentes países de América Latina y de Europa en deseo de ese reconocimiento y solidaridad.





¿Cómo es la vida cotidiana en Cuba?

Lo que se puede comprar está condicionado por la libreta de racionamiento y aun así es difícil encontrar en los mercados -que todos son del Estado- lo que está en la libreta. Muchas veces, cuando logran comprar cosas, están en mal estado y mal cuidado. Vivir en Cuba es un sacrificio diario para poder sobrevivir.





¿Cómo calificaría el legado de Fidel Castro?

Fidel Casto tomó el poder de un país rico y lo ha convertido en un país en el que el peso cubano no vale nada, un país que no se puede alimentar a sí mismo. Hoy tiene que importar el 85% de lo que come. ¿Cuál es el legado de Fidel Castro? Tiranía, subdesarrollo, pobreza y división nacional.





¿Algún mensaje que le quiera dar a peruanos y latinoamericanos que tal vez no conocen lo que sucede en Cuba?

Nuestro mensaje a los peruanos es que defiendan su democracia imperfecta porque la democracia más imperfecta es superior a la dictadura perfecta. Creo que Perú ha avanzado mucho. Hay mucho por hacer, pero con una sociedad abierta, libre, con intercambio, con protestas si hay que hacerlas y con elecciones es como se mejora un país.





