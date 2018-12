#MaisMedicos Bolsonaro miente. Todos son médicos reconocidos. Casi todos retornaron. ¿Dónde están los "nuevos médicos" contratados? No discriminen familias brasilero-cubanas! Lula libre! No Bolton-aros goebbelianos. No neoliberalismo/neofacismo | #LulaLivrepic.twitter.com/6VYBmKiaFs