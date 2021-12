Todos los años a la realeza británica se le asigna un presupuesto para sus gastos personales, del cual destinan un porcentaje para cubrir sus necesidades básicas, que incluye ropa y calzado. Sin embargo, en los últimos años se ha dado a conocer que algunos royals llegan a gastar exorbitantes sumas para vestir a la moda.

Los miembros de la familia real británica son íconos de la moda. Cada vez que hacen una aparición pública los medios especializados analizan los detalles de su vestuario, quién es el diseñador, qué zapatos usa y dónde conseguirlos. La ropa que usan es una parte muy importante de su imagen.

Cuánto gasta en ropa Catalina de Cambridge

Hay países donde un estilo high & low (de precios altos mezclado con bajos) de sus royals ha sido un cambio muy refrescante, y una de las que mejor ha sabido llevarlo ha sido Catalina de Cambridge, pues desde que se casó con el príncipe Guillermo ha sabido combinar ropa y zapatos de precios accesibles.

Catalina de Cambridge. (Foto: AFP)

En una ocasión la duquesa de Cambridge llevó un collar de fantasía de 25 dólares de la tienda Zara con un vestido de gala de Roland Mouret. También se le ha visto combinar modelos de marcas inglesas como Emilia Wickstead, Catherine Walker, Jenny Packham, Alice Temperley con zapatos L.K. Bennett.

Catalina incluso ha confesado usar el humectante de la marca Nivea que tiene un precio menor a los 10 dólares y compra a menudo en las tiendas de gangas y ofertas de la popular calle de High Street, a pocas cuadras del palacio de Kensington. Tiene tres camisetas idénticas de J. Crew, de solo 49 dólares.

Meghan de Sussex. (Foto: AFP)

Eso no quita que a lo largo de 2020 la duquesa de Cambridge gastase 97.000 dólares en ropa y accesorios. UFO No More, una página web especializada en analizar todos los looks de las reinas y princesas europeas, establece esta estimación basándose en las 130 piezas que estrenó el año pasado.

Cuánto gasta en ropa Meghan de Sussex

El 2020 será recordado por ser el año en el que Enrique y Meghan de Sussex tomaron la decisión de abandonar la familia real británica. Desde sus looks de despedida como royal británica hasta las incorporaciones a su closet en Los Ángeles, Meghan ha gastado más de 56.000 dólares en ropa.

