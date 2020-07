La situación del coronavirus en Estados Unidos es cada vez más complicada. Cuentan con más de 2.953.423 contagios y más de 130.430 fallecidos. Pese a que hace unas semanas se levantaron las órdenes de confinamiento, varios negocios y playas populares están volviendo a cerrar.

Esta situación se puede ver en Texas y Florida, donde los hospitales están a punto de quedarse sin camas para los pacientes de covid-19. Mientras tanto, la Casa Blanca continúa sin anunciar estrategia alguna para hacer frente a esta situación.

Pero son varios los errores en los que la ciudadanía cae una vez que se levanta el confinamiento. A continuación, algunas de las fallas más comunes:

Dejar de usar mascarilla y relajar el comportamiento individual

La carrera de los laboratorios por una vacuna para el coronavirus todavía no termina. Es más, no se sabe cuándo acabará. Por lo tanto, solo se puede controlar esta pandemia a partir de los cuidados personales. Esto quiere decir, respetar la distancia social, llevar mascarillas y mantener las manos limpias. Estas medidas no se deben abandonar.

El director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Robert Redfield, ha sido claro al indicar que es “fundamental que todos asumamos la responsabilidad personal de retrasar la transmisión del covid-19 y que adoptemos el uso universal de protecciones faciales”.

El Instituto de Evaluación y Métricas de Salud de la Universidad de Washington (IHME, por sus siglas en inglés) asegura que si el 95% de estadounidenses se podría mascarillas en público, se podría prevenir hasta 33 mil muertes por coronavirus.

Jeremy Howard, investigador científico de la Universidad de San Francisco, advierte que esta medida se hace más importante a medida que las economías cursan su reapertura.

El director general de Sanidad de Estados Unidos, Dr. Jerome Adams, dijo que “algunos sienten que los recubrimientos faciales infringen su libertad de elección, pero si más personas los usan, tendremos más libertad para salir”.

Confiar en ser joven y en tener un buen estado de salud

Según CNN Chile, los contagios de coronavirus se han disparado en la llamada generación Z (nacidos entre 1994 y 2010) y los millennials (nacidos entre 1981 y 1993). Si bien es cierto, en este segmento la tasa de mortalidad es más baja, no deja de ser preocupante por los daños que este virus deja en el organismo.

La doctora Jen Caudle de Nueva Jersey es testigo de cómo el coronavirus complica la salud de los jóvenes. Esta enfermedad ha llegado a ocasionar secuelas como derrames cerebrales.

Robert Redfield fue claro al pedir que no relajen los cuidados. “Específicamente, me dirijo a los miembros más jóvenes de nuestra sociedad, los millennials y la generación Z… Pido a los que están escuchando que corran la voz”.

Como se recuerda, el gobernador de Florida Ron DeSantis dijo a fines de junio, que la edad promedio de infectados en su estado son jóvenes de 18 a 35 años.

Confiar solo en las revisiones de temperatura

Está claro que las revisiones de temperatura no sirven para detectar los contagios asintomáticos. El motivo: no presentan fiebre.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU., el 40% de contagios de coronavirus ocurren cuando no hay síntomas.

“Incluso aquellos que sí presentan síntomas pueden no tener fiebre. De hecho, muchos adultos mayores –el grupo de edad con mayor probabilidad de sufrir complicaciones graves por covid-19– no tienen fiebre en absoluto”, menciona CNN Chile.

Confiar en que la prueba de Covid-19 salió negativa

Las precauciones no se deben dejar de lado, incluso si el resultado es negativo. “A veces hay falsos negativos, lo que significa que tienes la enfermedad, pero la prueba no la detecta”, asegura Penn Medicine.

“Como es posible obtener un resultado negativo incluso cuando tienes coronavirus, es importante ser cuidadoso incluso cuando si se recibe un resultado negativo”, agregan.

Esperar la inmunidad colectiva

Esto no es recomendable debido a que muchos hospitales se encuentran trabajando al máximo de sus capacidades.

Según el director ejecutivo de la Asociación de Salud Pública de Arizona, Will Humble, “las personas son ingresadas al hospital y a las unidades de cuidados intensivos más rápido de lo que son dados de alta” por el coronavirus.

Por tal motivo, el especialista teme que los hospitales entren en “estándares de atención de crisis”, lo que básicamente significa “menos atención para todos, no solo para las personas con covid-19”, según detalla CNN Chile.

Además, “este virus es tan nuevo que nadie sabe si los anticuerpos desarrollados después de la recuperación proporcionarán alguna inmunidad”, explica el medio. Esto podrá determinarse más adelante mediante estudios científicos. Por el momento, no hay conclusiones al respecto.

