Sabemos mucho de la familia real británica, desde qué regalos se hacen por Navidad, hasta cuáles son sus equipos de fútbol preferidos. Pero muy pocos saben cuáles son sus tragos preferidos. Es por ello que a continuación te traemos la lista de bebidas alcohólicas y cócteles favoritos de los integrantes de la realeza británica.

Ginebra y Dubonnet

Se sabe que a la reina Isabel II le gusta el ginebra y el Dubonnet. Su exchef personal, Darren McGrady, lo confirmó durante una entrevista a CNN: “Le gusta la ginebra y el Dubonnet. Esa es su bebida favorita”. Según se ha publicado, el gusto de la monarca proviene de la reina madre, que también prefería este aperitivo compuesto por una mezcla de vino fortificado, hierbas y especias.

Cerveza Boddingtons Bitter

Felipe de Edimburgo tuvo predilección por la cerveza, en especial por una Boddingtons Bitter. Varias fuentes han revelado que la favorita de Felipe era la Double Diamond, una ale, pero dejó de hacerse en los 90. Según The Independent, Felipe rechazó un vino que le ofreció el primer ministro italiano en el año 2000 diciendo: “Tráeme una cerveza. No me importa de qué tipo sea, ¡Solo tráeme una cerveza!”.

Bellini de melocotón

Este cóctel fue posiblemente la bebida favorita de Diana de Gales. La actriz Cleo Rocos le contó a The Independent en una entrevista en 2013: “Tengo maravillosos recuerdos de beber con la princesa Diana. Habitualmente se escapaba sola, disfrazada, para ir a lugares cercanos al palacio. Recuerdo haber bebido bellinis de melocotón con ella, Kenny y Freddie Mercury en el Bombay Brasserie que queda en la zona”.

Cherry Brandy Liqueur

Se dice que el Grant’s Morella Cherry Brandy es el preferido del príncipe Carlos de Gales, quien le otorgó una Orden Real en 1998. Sus admiradores reales se remontan al rey Jorge IV del Reino Unido y a la reina Victoria, cuyo retrato aparece en la etiqueta. Producido por primera vez en Kent en 1774 con cerezas locales, este rico digestivo se disfruta simplemente frío o en una copa con champán.

Whisky escocés

Cuando se trata de whisky escocés, los miembros de la familia real británica son grandes admiradores, especialmente el príncipe Carlos de Gales. El hijo mayor de la reina Isabel II del Reino Unido vende su propio whisky: el Highgrove Organic Single Malt. Destilado de cebada malteada orgánica escocesa cultivada en el condado de Inverness-shire y madurada en una barrica de roble de bourbon.

Vino espumoso inglés

A los royals británicos les gusta estos vinos. El príncipe Guillermo y Catalina de Cambridge no solo eligieron servir Chapel Down Rosé Brut NV en su boda de 2011, sino que también lo solicitan en los banquetes estatales y en las fiestas que se organizan en el jardín del palacio de Buckingham.

