Las decisiones difíciles se aplauden si se toman en el momento adecuado, y los grandes líderes son capaces de desprenderse de ansias personales para apuntar a un objetivo mayor.

Esa es la lectura inicial que ha dejado el llamativo anuncio dominical del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de declinar a sus aspiraciones reeleccionistas para dar paso a una figura política que contenga el avance de Donald Trump, su contrincante en las elecciones venideras del 5 de noviembre, quien ya se desprendía en las encuestas de intención de voto.

“Hoy creo lo que siempre he creído: que no hay nada que Estados Unidos no pueda hacer cuando lo hacemos juntos”. Así culmina el mensaje de Biden que ha remecido al mundo entero.

Biden, abogado y político, miembro del Partido Demócrata y 46° presidente de Estados Unidos desde el 20 de enero de 2021, ha señalado que es un “honor” dirigir al país, lo que logró tras vencer a Trump, y luego de haberse desempeñado como vicepresidente durante la administración de Barack Obama (2009 - 2017) y senador por Delaware (1973-2009).

¿Cuáles han sido sus logros de gestión?

En principio, esta decisión “es el mejor paso para preservar su legado”, según el periodista y analista político Andrés Oppenheimer.

Obama, en un escrito publicado en su página web oficial, lo calificó como “uno de los presidentes más importantes” del gigante del norte.

En su mensaje, Biden manifestó que, en la actualidad, Estados Unidos “tiene la economía más fuerte del mundo” y aseguró haber realizado “inversiones históricas para reconstruir nuestra nación”.

Al respecto, Oppenheimer, en su cuenta de X, mencionó que durante el mandato de Biden “la bolsa de valores está en su máximo histórico, el desempleo cerca de su mínimo histórico, la inflación en baja, 15 millones de nuevos empleos”.

Biden, por su parte, refirió que en su gestión “se aprobó la primera ley de seguridad de armas en 30 años, fue nombrada la primera mujer afroamericana para la Corte Suprema, y se aprobó la legislación climática más importante de la historia del mundo. Estados Unidos nunca ha estado mejor posicionado para liderar que hoy”.

“Hemos protegido y preservado nuestra democracia, y hemos revitalizado y fortalecido nuestras alianzas en todo el mundo”, continuó el mandatario.

Oppenheimer analizó que Biden, en efecto, “ha respetado la democracia y el estado de derecho. Además, defendió a Ucrania e Israel”. Obama reconoció que Biden “restauró la posición de Estados Unidos en el mundo, revitalizó la OTAN y movilizó al mundo para hacer frente a la agresión rusa en Ucrania”.

Biden también recordó que en su administración “superamos una pandemia única en un siglo y la peor crisis económica desde la Gran Depresión”.

Figuras públicas como el actor Mark Hamill se pronunciaron en X. “Joe Biden tiene un historial de logros inigualable por ningún presidente en nuestra vida. Devolvió la honestidad, la dignidad y la integridad al cargo después de 4 años de mentiras, crímenes, escándalos y caos. Gracias por su servicio, señor presidente. Ahora es nuestro deber como estadounidenses patrióticos elegir al demócrata que honrará y promoverá su legado”, escribió en la red social.

El excandidato presidencial y actual senador de Vermont, Bernie Sanders, dijo que Biden “ha servido a nuestro país con honor y dignidad. Como el primer presidente que alguna vez participó en un piquete con trabajadores en huelga, ha sido el presidente más pro-clase trabajadora en la historia moderna de Estados Unidos”.

Biden, de 81 años, venció a Donald Trump en el 2020. Días antes de ser ungido en el cargo, en enero de 2021, simpatizantes de Trump irrumpieron en la sede del Capitolio (el Congreso de Estados Unidos), con el fin de impedir que se certifique la victoria de Biden, luego de intentos fallidos de Trump de anular los resultados electorales aduciendo un supuesto fraude.

Tres años más tarde, Trump vuelve a ser oficializado como candidato presidencial del Partido Republicano. Del lado demócrata, Biden iría a la reelección, pero sus problemas de memoria y confusiones públicas, además de su mal desempeño en el debate presidencial de junio último, llevaron a varias figuras de su propio partido a pedirle que deje sus pretensiones para darle paso a una nueva figura que pueda vencer a Trump, quien aventaja en aproximadamente cinco puntos porcentuales a Biden en los sondeos de opinión posteriores al atentado que sufrió en Butler, la semana pasada.

Las presiones surtieron efecto, pero Biden deja un importante legado para Estados Unidos.

