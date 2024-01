El imponente crucero del Royal Caribbean llegó al Terminal Norte Multipropósito del Callao, operado por APM Terminals, como parte de su itinerario global ‘La gran vuelta al mundo’. Esto tras un largo viaje que inició en Miami el 10 de diciembre de 2023.

Es la primera vez que esta línea de cruceros llega a nuestro país en un recorrido que durará 274 días, que va por diversos países, desde Marruecos hasta Japón, entre otras paradas en lugares exóticos y turísticos. La travesía concluirá el 10 de setiembre de este año.

APM Terminals Callao convocó a miembros de la Asociación de Artesanos Productores de Fomento Artesanal del Callao (Aprofa) y LO HE KCAMAR para recibir al crucero Serenade of the Seas de Royal Caribbean, que llegó con 1.500 pasajeros y 800 tripulantes a bordo.

La travesía de este imponente crucero consta de 150 destinos en 65 países, que incluyen lugares turísticos alrededor del mundo, como Casablanca en Marruecos, Qaqortoq en Groenlandia y Shimizu en Japón.

El Serenade of the Seas es un crucero que tiene una capacidad para 3.000 personas y ofrece una travesía de 674 noches. Es conocido por su elegancia, comodidad y diversas actividades que ofrece a sus pasajeros como parte de sus planes para recorrer el mundo.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO

Ampay de Christian Domínguez