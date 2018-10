La cronología del asesinato del periodista Jamal Khashoggi, según Recep Tayyip Erdogan

Ankara. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, aseguró que el periodista opositor saudí Jamal Khashoggi, que desapareció hace tres semanas en el consulado de su país en Estambul, fue víctima de un asesinato premeditado.

Esta claro que esta operación no ocurrió por casualidad, sino que fue fruto de una planificación. Tenemos fuertes indicios en este sentido", subrayó Recep Erdogan, quien expuso la cronología de los hechos.

Viernes, 28 de septiembre:



- 11:50 a.m. hora local: Jamal Khashoggi acude al consulado saudí en Estambul para gestionar unos documentos para la boda con su prometida turca Hatice Cengiz. Tiene que volver otro día. Tras su visita, algunos empleados del consulado general saudí son enviados de urgencia a Arabia Saudí.

Lunes, 1 de octubre:



- 04:40 p.m. hora local: un grupo de tres saudíes aterriza a bordo de un avión comercial en un aeropuerto de Estambul y se traslada al consulado saudí.



- El mismo día, un equipo del consulado realiza trabajos de reconocimiento en el bosque de Belgrado y en la región de Yalova (ambos cerca de Estambul).

Martes, 2 de octubre:



- 01:45 a.m. hora local: un segundo equipo de tres saudíes aterriza a bordo de un avión comercial en Estambul y se aloja en un hotel.



- El mismo día llegan otros nueve saudíes, incluyendo generales, a bordo de un avión privado y son trasladados a otro hotel.



- El personal del consulado es retenido en una habitación, bajo el pretexto de una inspección. El personal de la residencia del cónsul general recibe el día libre con la misma explicación.



- Entre las 09:50 a.m. y 11:00 a.m. hora local: Los 15 saudíes se reúnen en el consulado de Estambul, a donde llegan por separado.



- El disco duro del sistema de cámaras de vigilancia del consulado es desmantelado.



- 11:50 a.m. hora local: Jamal Khashoggi recibe una llamada del consulado para confirmar su cita en el consulado ese mismo día.

- 01:08 p.m. hora local: después de haber vuelto ese mismo día de Londres, Jamal Khashoggi entra en el consulado saudí, dejando fuera a su prometida, Hatice Cengiz.



-05:50 p.m. hora local: Cengiz avisa a las autoridades turcas de que Khashoggi es retenido en el consulado o que algo le ha pasado allí. Unidades de la policía de Estambul inician una investigación y determinan que, según las cámaras de vigilancia del entorno de la zona, Jamal Khashoggi no ha abandonado el consulado.



-06:20 p.m. hora local: seis de los 15 saudíes identificados por la inteligencia turca abandonan el país en un avión privado.



-10:50 p.m. hora local: siete de los 15 saudíes salen del país a bordo de un avión privado.



-Un hombre que se hace pasar por Jamal Khashoggi, llevando su ropa, se pasea por las calles de Estambul, junto a otro saudí. Ambos salen de Turquía a bordo de un avión comercial el mismo día.



