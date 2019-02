Italia a favor de nuevas elecciones en Venezuela pero no reconoce a Juan Guaidó

Enzo Moavero Milanesi, ministro de Exteriores de Italia , explicó que la posición del gobierno sobre la crisis en Venezuela consiste en evitar confrontaciones que retrasen la organización de unas elecciones libres y transparentes en el país.

Moavero Milanesi compareció este martes en el Parlamento para explicar la posición de Italia que no ha reconocido a Juan Guaidó como presidente de Venezuela después de su proclamación.

El ministro de Exteriores comenzó su discurso asegurando que Italia "considera que las elecciones presidenciales del pasado mayo en Venezuela no atribuyen legitimidad democrática a quien salió ganador, es decir Nicolás Maduro" y recordó que el embajador italiano no participó en la ceremonia de investidura.

No obstante, la posición del gobierno de Italia es la de "pedir lo antes posible nuevas elecciones presidenciales, libres transparentes y que se celebren en condiciones de democracia y justicia".

Moavero Milanesi aseguró que Italia forma parte del Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela (GIC) que ha concluido que hay que "favorecer un proceso político que consienta elecciones presidenciales democráticas llevando a una solución pacífica de la crisis".

"La situación es compleja e incierta y existen graves riesgos y hay que prevenir que se llegue a la guerra civil", opinó.

Además, abogó por "favorecer el dialogo y reconciliación nacional para restituir al pueblo la elección de sus gobernantes" y evitar "que se creen contraposiciones que retrasen las elecciones".

Moavero reiteró que Italia ha condenado todo tipo de violencia y anticipó que el país donará dos millones de euros para ayuda humanitaria.

La comparecencia del ministro de Exteriores llega después de que el lunes Guaidó enviase a través de sus emisarios una carta a los medios italianos en las que expresaba que no entendía "las razones de la posición política italiana".

"No entendemos por qué el país europeo más cercano a nosotros no toma una posición clara contra el dictador Maduro y no exige enérgicamente elecciones libres bajo los auspicios de la comunidad internacional y el desbloqueo de la ayuda humanitaria", señala en la carta.

Guaidó manifiesta que "el pueblo italiano está de nuestro lado, del lado de la democracia, la libertad y la justicia" y afirma que se "necesita el apoyo italiano" y de toda la comunidad internacional cohesionada "para obligar a Maduro a retroceder, a respetar nuestra Constitución y asegurarse de que, yo como presidente temporal, pueda convocar nuevas elecciones".

El líder opositor venezolano termina su misiva diciendo que "necesitamos que Italia esté de nuestro lado".

Fuente: EFE