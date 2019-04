Ex general chavista Hugo Carvajal es detenido en España a petición de EE.UU. El ex general venezolano Hugo Carvajal, antiguo ex jefe de contrainteligencia militar de su país con Hugo Chávez, fue detenido por la policía por un delito económico relacionado con el narcotráfico.



Carvajal, de 59 años y crítico con el régimen de Nicolás Maduro, fue hombre de confianza del fallecido Hugo Chávez. (Foto: EFE)