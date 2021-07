La influencer cubana Dina Stars fue detenida el último miércoles mientras ofrecía una entrevista en vivo en el programa ‘Todo es Mentira’, del canal español Cuatro, para contar la situación de crisis en la que se encuentra su país desde el último domingo 11 de julio.

“Me tengo que ir”, alcanzó a decir la estrella de redes sociales, mientras la conductora del programa no salía de su asombro. Miembros de la policía cubana fueron hasta la casa de Dina y la joven dijo que le pidieron que los acompañara.

Tras permanecer detenida, la joven influencer, que se ha convertido en un símbolo de la lucha de los cubanos, compartió un video en su cuenta de Instagram para agradecer el apoyo y los mensajes de solidaridad ante su situación.

“Estoy bien, no me maltrataron, no me secuestraron, me llevaron por instigación a delinquir, que es por promover las campañas de manifestación, no me trataron mal”, contó Dina y pidió a sus seguidores que no difundan noticias falsas porque eso “que eso lo que hace es perjudicar y agravar las cosas”.

