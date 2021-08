4 de 6

Anadolu Agency via Getty Images

Ciudadanos de Afganistán fueron devueltos tras solicitar asilo, especialmente desde Irán. Las negociaciones de paz no resultaron suficientes y a pesar de firmar un acuerdo de paz con Estados Unidos, que preveía la retirada de tropas estadounidenses, la situación continúo en crisis. (Photo by Sayed Khodaiberdi Sadat/Anadolu Agency via Getty Images)