Michael Haight, padre de familia, que asesino a sus cinco hijos, esposa y suegra para luego suicidarse dejó una última nota antes de quitarse la vida. En esta, el asesino confesab a que ya no podía continuar viviendo al lado de su esposa, ya que lo manipulaba y le causaba odio, pese a que las investigaciones demostraban todo lo contrarío. El hecho se registró en el estado de Utah, Estados Unidos.

El padre de 42 años, disparó fatalmente a su esposa, su madre y los cinco hijos de la pareja el 4 de enero después de que lo investigaran por abuso infantil. Las víctimas fueron identificadas como Macie, Briley, Sienna y sus hijos Ammon y Gavin, así como a la madre de su esposa, Gail Early, de 78 años

Cuando los policías se apersonaron al lugar, se toparon con la atroz escena en la que toda la familia estaba muerta dentro de su hogar. Fueron los mismos oficiales quienes lograron captar mediante cámaras la inquietantemente casa de la familia mientras sus cuerpos yacían dentro.





Nota del asesino

Dentro de toda la evidencia recolectada por las autoridades, se pudo rescatar una perturbadora nota que dejó Haight antes de suicidarse. En esta el criminal menciona que su esposa Tausha lo había llevado a la violencia.

Además, él aseguraba que ella lo había inculpado sobre abuso infantil, pese a que las investigaciones demostraban lo contrario.

“Esto es una tontería y no puedo manejarlo por un día más. No seremos una carga para la sociedad. Seguí pidiendo ayuda y no me escuchaste”, escribió Haight. “Prefiero pudrirme en el infierno que aguantar un día más de esta manipulación y control sobre mí”.