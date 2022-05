El fundador de Microsoft, Bill Gates, señaló que existe aún riesgo de que lo peor de la pandemia del COVID-19 “está aún por venir” con la aparición de una nueva variante.

“Todavía estamos en riesgo de que esta pandemia genere una variante que sería aún más transmisora e incluso más fatal”, dijo Gates a Financial Times.

Gates, que presenta su libro How to Prevent the Next Pandemic (Cómo prevenir la próxima pandemia), explicó que “está muy por encima del 5% de riesgo de que esta pandemia, ni siquiera hayamos visto lo peor”.

Por ello, pidió que expertos internacionales identifiquen las amenazas de salud global y coordinen las acciones a tomar entre países. Agregó que es sumamente necesario una mayor inversión para evitar otra pandemia.

Expreso que la Organización de Salud (OMS) tiene “menos de 10 personas a tiempo completo” trabajando en la preparación para brotes y agregó que “incluso esas personas están distraídas en otras actividades”.

“La financiación actual de la OMS no se toma en serio las pandemias”, señaló.

Como se recuerda, Bill Gates advirtió públicamente en 2015 por primera vez que el mundo no estaba preparado para la próxima pandemia. Desde que la pandemia del coronavirus generó estragos en el mundo ha ido advirtiendo sobre las consecuencias de esta enfermedad y ha destino millones para elaboración de medicamentos, investigaciones, etc.

Recientemente, la Fundación Gates y la organización benéfica biomédica británica Wellcome prometieron 300 millones de dólares para la lucha contra el COVID-19 y prevención de futuras pandemias. También la fundación anunció una inversión de hasta 120 millones de dólares para facilitar el acceso de los países pobres a un prometedor medicamento contra el coronavirus en forma de píldora.

“Ninguno de nosotros cree que ómicron será la última variante, o que covid-19 será la última pandemia”, dijo el científico británico Jeremy Farrar, director de Wellcome.

La OMS recomendó el viernes el uso del antiviral paxlovid del laboratorio estadounidense Pfizer para los pacientes de covid-19 con síntomas poco severos pero con "mayor riesgo de hospitalización". (Fuente: AFP)