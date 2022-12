Un bebé de cuatro meses de nacido, que necesita de una urgente intervención quirúrgica por una afección en el corazón, podría no recibir la sangre que necesita porque sus padres se niegan a una transfusión de personas que han sido vacunadas contra el coronavirus. Por ello, las autoridades de Nueva Zelanda ahora pelean su custodia parcial.

El menor, cuya identidad se mantiene en reserva, necesita ser operado de urgencia para corregir un mal cardíaco conocido como estenosis de la válvula pulmonar, según revela TN.

Pero la operación se ha visto interrumpida porque los padres del menor no quieren que reciba sangre de donantes que hayan recibido vacunas de ARN mensajero.

Te Whatu Ora es la autoridad de Salud de Nueva Zelanda que está llevando este caso al Alto Tribunal en Auckland, para obtener el permiso para ordenar la operación del bebé. Paul White, su abogado, dijo que el bebé está sufriendo daños debido al retraso de la operación por la acumulación de sangre en la válvula dañada.

“Está sometido a una tensión increíble (...) Su única opción es la cirugía, y hay un pronóstico excelente con esa cirugía”, agregó el abogado a New Zealand Herald.

Del otro lado, Sue Grey, abogada de la familia del menor, aseguró que existen varios donantes no vacunados que están a la espera de ser convocados, al referirse a algunos de los manifestantes antivacunas congregados a las afueras del tribunal.

Este argumento fue rechazado por las autoridades. NZ BLood, el banco de sangre público neozelandés, no distingue entre las donaciones por personas vacunadas o no contra el coronavirus. Además, los pacientes no pueden elegir a sus donantes.

En Nueva Zelanda, el 90% de la población mayor de doce años ha recibido la pauta completa de la vacuna contra el coronavirus

Si el tribunal falla a favor del departamento de Salud la operación se realizará de inmediato, por lo que no dejaría tiempo a que los padres apelen. Si falla a favor de la familia del menor, los padres podrían solicitar una donación directa, aunque el escrutinio de los donantes podría demorar y tiempo es lo que menos tiene el bebé.

