En casi todos los países europeos, los bares y restaurantes tendrían pocos clientes, pues las medidas restrictivas los dejan acoger personas hasta un promedio del 50 % de su capacidad. Otras regiones suavizaron las prohibiciones durante los días más significativos del periodo navideño para hacer posible el desarrollo de una celebración amena entre parientes y allegados al núcleo familiar, aunque mantienen algunas medidas para evitar la expansión de los contagios del Covid-19.

A continuación, se muestra una recopilación de las medidas restrictivas más relevantes dentro del periodo de celebraciones de Navidad y Año Nuevo en 12 países de Europa.

ESPAÑA

Casi todas las regiones españolas permanecieron cerradas en sus entradas y salidas del territorio durante al menos cuatro días festivos consecutivos en el país, que comenzaron el sábado pasado, para evitar el endurecimiento de las restricciones durante la Navidad.

Las autoridades españolas decidieron limitar las celebraciones navideñas obligatoriamente a un máximo de diez personas entre parientes y allegados en Nochebuena y Nochevieja, con toque de queda partir de la 1:30 p.m. (6:30 a.m. en Perú) y la prohibición de desplazamientos, salvo para reunirse con familiares.

🎄Los días 24, 25, 31 de diciembre y el 1 de enero se podrá ampliar el número máximo a 10 personas, de dos grupos de convivientes, garantizando siempre las #6M y teniendo especial precaución con las personas vulnerables



Consulta todas las #MedidasNavidad https://t.co/N9Tes3A916 pic.twitter.com/O7ETvTW1ap — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) December 5, 2020

El aforo en los bares y restaurantes está limitado al máximo, según corresponda en cada caso. En algunas regiones, como Andalucia, estos establecimientos pueden abrir hasta las 9:30 p.m., mientras que el resto permanece con una cantidad limitada alrededor de los 50 % de clientes en las terrazas o haciendo el servicio de delivery, según El País de España.

Las autoridades aplican desde hace semanas fuertes restricciones de movilidad, relaciones sociales, actividad comercial y actividades de ocio para controlar la ola de contagios de una pandemia que ha dejado ya 1.702.328 españoles infectados por Covid-19 y 46.646 fallecidos.

ALEMANIA

Durante la Navidad, las restricciones disminuirán para posibilitar la celebración en familia o con amigos, elevando a diez el número máximo de las reuniones, sin contar a los menores de 14 años, aunque con la posibilidad de tomar medidas más duras en regiones con incidencia particularmente elevada. Actualmente, el número máximo permitido en una reunión es de cinco personas de dos hogares, lo que no incluye a los más pequeños.

En Berlín, la capital del país liderado por la canciller Angela Merkel, las fiestas tendrán que celebrarse con un tope de hasta cinco personas, sin incluir menores de 12 años. (Fuente: EFE)

Los restaurantes y bares permanecen cerrados, pero su servicio de delivery o recojo en tienda continúa en funcionamiento. Las restricciones para estos establecimientos y para los mercados navideños —vendedores de nieve artificial, vino caliente o dulces— seguirán hasta enero, informó Infobae.

A partir del miércoles, Baviera, el estado alemán sureño en estado de catástrofe por la pandemia, las personas solo podrán salir de casa “por razones de peso”, como ir al trabajo o al colegio. En los distritos cuya incidencia semanal supere los 200 contagios por 100.000 habitantes habrá toque de queda de las 9 p.m. (3 p.m. en Perú) a las 5 a.m. (11 p.m. en Perú).

Desde el comienzo de la pandemia, Alemania ha tenido 1.153.555 contagios confirmados de coronavirus, 835.700 personas han superado la enfermedad y 18.517 han muerto.

GRECIA

El toque de queda nocturno desde las 9 p.m. (2 p.m. en Perú) hasta las 5 a.m. (10 p.m. en Perú) y la prohibición de movimiento entre provincias se mantendrá durante la Navidad en Grecia, mientras que los colegios, los tribunales, el sector de construcción y el deporte no abrirán hasta el 7 de enero, según anunció este lunes el viceministro y portavoz del Gobierno heleno, Stelios Petsas.

Respecto a las reuniones familiares, el portavoz recomendó que se limiten a crear encuentros con los allegados más cercanos o, como mucho, junto a otra familia más, manteniendo el margen de menos de nueve personas. Petsas también aseguró que el Gobierno va a examinar la posibilidad de levantar el toque de queda los días de Navidad y Año Nuevo.

Si bien el país lleva un mes en confinamiento parcial, la mejora no ha sido la esperada por las autoridades sanitarias, por lo mismo se hizo efectiva la prohibición para acudir a los bares, los restaurantes, los cines, el teatro o a las estaciones de esquí durante las fiestas de fin de año.

Este domingo, Grecia registró la cifra más baja de nuevos casos de coronavirus desde mediados de octubre (904 contagios), aunque el número de muertes sigue sin descender (5.041 fallecidos). Este último dato deja al país en el undécimo puesto en el ránking europeo de número de muertes por 100.000 habitantes de los últimos 14 días, según el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC).

PORTUGAL

Portugal vive una jornada festiva en la que conmemora el 380 aniversario de la restauración de su independencia, marcada por las restricciones al desplazamiento entre municipios y un toque de queda desde la 1 p.m. (7 a.m. en Perú) en gran parte del país.

A partir de esa hora, todos los establecimientos, salvo contadas excepciones, deberán permanecer cerrados y los ciudadanos quedarse en casa, aunque se permiten cortos “paseos saludables” cerca del domicilio.

En la capital Lisboa y las otras regiones de Portugal el toque de queda está desde la 1 p.m. (Fuente: AFP)

Debido a que mañana (martes) es el día festivo de la Inmaculada Concepción, el Gobierno busca evitar los desplazamientos innecesarios. Además, está restringida la movilidad de los portugueses entre municipios.

Según datos de la Dirección General de Salud (DGS), el país cuenta 4.963 muertos y 322.474 casos positivos de coronavirus desde que comenzó la pandemia. Por ello, se encuentra en estado de emergencia hasta el 23 de diciembre, aunque el presidente luso, Marcelo Rebelo de Sousa, ya anunció que propondrá alargar el tiempo hasta el período navideño.

REINO UNIDO

El Reino Unido suavizará las restricciones entre el 23 y el 27 de diciembre a fin de permitir reuniones familiares por Navidad, pero éstas tendrán algunos límites, según han acordado las regiones británicas.

Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte decidieron que personas que viven en tres trechos distintos puedan formar una “burbuja” social (grupo de allegados) en Navidad y Año Nuevo. En ninguna de estas, se delimitará una cantidad de personas por reunión, a excepción de Escocia, que ha situado el límite en ocho allegados, y los menores de 12 años no están en ese total. En Irlanda del Norte, el periodo en el que se disminuirán las medidas será del 22 al 28 de diciembre.

Reino Unido, país con más de 1.7 millones de infectados por coronavirus y 61.434 fallecidos, planteó el cierre de bares y restaurantes en el norte de Inglaterra, zonas con repunte de contagiados, como Manchester, Liverpool y Newcastle.

ITALIA

Los viajes del 21 de diciembre al 6 de enero quedaron prohibidos, así como los desplazamientos entre municipios durante la Navidad. Esto exceptúa los casos de trabajo, necesidad por salud o regreso al domicilio. Además, se prohíben las salidas sin motivo justificado desde las 10 p.m. (4 p.m. en Perú) hasta las 5 a.m. (11 p.m. en Perú). El 1 de enero el toque de queda se alargará hasta las 7 a.m. (13 p.m. en Perú).

No se ha identificado un número máximo de comensales durante las cenas de las fiestas en las casas. Sin embargo, en los restaurantes sí se percibe un aforo de hasta cuatro personas por mesa. Tanto estos establecimientos, como bares y cafés estarán abiertos hasta las 6 p.m. (12 a.m. en Perú) en la zona amarilla, la de menor riesgo, y hasta el Día de Reyes, que es el 6 de enero.

Italia continúa en su lucha por frenar los más de 1.7 millones de casos de coronavirus. (Fuente: AFP)

En Italia, un país con más de 1.7 millones de casos confirmados de coronavirus y 60.606 italianos fallecidos, las tiendas abrirán todos los días hasta las 9 p.m. (3 p.m. en Perú), pero los centros comerciales estarán cerrados los fines de semana. Asimismo, la misa de Nochebuena deberá ser temprano para llegar a tiempo al toque de queda y los cines y teatros estarán cerrados todo el periodo de fiestas.

BÉLGICA

Las familias sólo pueden invitar a una persona que no pertenezca al núcleo del hogar a cenar en Nochebuena y Noche Vieja. Por su parte, quienes viven solos o solas podrán invitar a dos allegados.

El toque de queda nocturno, que actualmente empieza a las 10 p.m. (4 p.m. en Perú) se ampliará hasta medianoche el 24 de diciembre. Sobre todavía la Nochevieja, el Gobierno aún no ha tomado una decisión, pero continúa evaluando la situación sanitaria en un país con 592 casos confirmados de coronavirus y 17.320 muertes.

PAÍSES BAJOS

Mañana, 8 de diciembre, el país decidirá las restricciones sobre los días festivos, pero no espera que disminuya el confinamiento parcial en el que se encuentra Países Bajos.

Con un total de 557 casos de coronavirus y 9.687 fallecidos, el Gobierno apuesta por mantener el sector de hotelería cerrado hasta mediados de enero y podría ampliar de forma temporal el máximo de personas que se pueden reunir en los interiores de los establecimientos, pasando de tres a seis personas.

Además, seguirá vigente la prohibición de venta y consumo de alcohol y drogas en la calle a partir de las 8 p.m. (2 p.m. en Perú) todos los días de la semana.

LUXEMBURGO

Su Gobierno no planea aligerar por fiestas de fin de año las restricciones impuestas a finales de noviembre, que incluyen un toque de queda de 11 p.m. (5 p.m. en Perú) a las 6 a.m. (12 a.m. en Perú), por lo que las visitas están reservadas a un máximo de dos invitados por hogar.

AUSTRIA

El país mantiene hasta el 6 de enero un toque de queda nocturno, entre las 8 p.m. (2 p.m. en Perú) y 6 a.m. (12 a.m. en Perú) del día siguiente, así como la prohibición de espectáculos, el cierre del sector gastronomía, locales de alquiler para fiestas, los hoteles y las pensiones.

Austria amplió la cantidad de personas permitidas en una reunión a 10 durante las fiestas de fin de año. (Fuente: AFP)

Para las fiestas navideñas, es decir, los días 24 a 26 de diciembre, así como para la Nochevieja, del 31 de diciembre al 1 de enero, se levanta el toque de queda y se permite reuniones en viviendas particulares con hasta un máximo de 10 personas de varios hogares diferentes.

En las demás jornadas hasta el Día de Reyes sigue en vigor el toque de queda tras las 8 p.m. y solo podrán reunirse en casas particulares un máximo de seis adultos de dos hogares y seis menores de edad.

Pero también se impusieron medidas para reducir los viajes en estas vacaciones invernales, donde muchos austríacos suelen ir a esquiar a los Alpes, aunque esta vez encontrarán los hoteles cerrados incluso no habiendo cerrado las pistas de esquí.

RUMANÍA

Las autoridades de Rumanía, si bien no han impuesto por el momento límites al número de personas que pueden reunirse en casas particulares durante la Nochebuena o la Navidad, sí prohíben las fiestas en locales privados con más seis personas y apelan a la responsabilidad individual para evitar rebrotes durante estas fiestas.

Más allá de algunos núcleos de población que han sido aislados debido al alto número de casos de Covid-19, Rumanía, un país con 514 contagiados y 12.320 muertos, no impuso cierres perimetrales o limitaciones de movilización entre las regiones o las grandes ciudades.

REPÚBLICA CHECA

El país estudia prolongar el estado de emergencia más allá del 12 de diciembre para poder mantener en vigor restricciones de contactos y así frenar el coronavirus, mientras continúa el descenso de los contagios.

No existe un número límite de personas en una reunión privada de una sola familia. Sin embargo, fuera de grupos familiares, no puede haber más de seis personas, ni pasar las 10 en las celebraciones religiosas.

En la calle, sólo pueden juntarse un máximo de 6 personas, mientras que bares y restaurantes no deben admitir clientes por encima del 50 % de su capacidad. En cada mesa, debe haber un máximo de 4 personas. Estas mismas medidas se aplican en los centros de vacaciones de montaña, donde tradicionalmente acuden los checos durante las fiestas navideñas.