Esta semana el laboratorio Moderna de Estados Unidos anunció que los ensayos clínicos en adolescentes entre 12 y 17 arrojaron que su vacuna contra el COVID-19 es segura y efectiva con este grupo etario otorgándoles una protección del 93% tras la segunda dosis, la misma efectividad que les da a los adultos. “Es altamente efectiva en prevenir el COVID en adolescentes”, concluyeron. Aunque aún está a la espera de que las autoridades sanitarias aprueben su uso en el país, todo hace indicar que este fármaco se convertirá pronto en la segunda opción en la lista destinada para este grupo. La primera es la vacuna de Pfizer, que ya se viene usando en el país norteamericano desde este mes.

LOS PRIMEROS DE LA FILA

Hasta el momento, EE.UU. y Canadá son los únicos países que vienen aplicando dosis de la vacuna anti-COVID a los adolescentes a partir de los 12 años. ¿Por qué la demora de las demás naciones? La respuesta se encuentra en las prioridades y la cantidad de vacunas que poseen. Mientras la mayoría de países viene aún negociando y comprando dosis para inocular a sus poblaciones vulnerables y de primera línea, EE.UU. puede darse el “lujo” de poner atención en los más jóvenes. Esta semana la nación logró que el 50% de su población adulta se encuentre completamente vacunada.

Y el gran avance en su plan general de vacunación ha generado un impacto positivo. El país viene registrando métricas de COVID más bajas en casi un año. Sin embargo, aunque los niños y adolescentes tienen muchas menos probabilidades que los adultos de enfermarse gravemente, representan aproximadamente el 14% de los casos de coronavirus en este país, donde al menos 316 han muerto, según un recuento de la Academia Estadounidense de Pediatría. Es por eso que el gobierno, una vez asegurada la población adulta, decidió continuar con la vacunación a este grupo etario y la vacuna de Pfizer fue la primera en ser admitida. Un camino similar parece que tomará Europa ya que ayer la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) –la entidad sanitaria reguladora– aprobó el uso del mismo fármaco para que pueda ser usado en adolescentes.

Frente a este escenario surge una fuerte interrogante: si bien ya se pueden usar estas vacunas en adolescentes, ¿se deberían usar?





IMPERATIVO MORAL

Aunque pueda parecer un gran avance, este hecho terminaría siendo contraproducente. Así lo ha hecho notar la Organización Mundial de la Salud (OMS), que justificó su parecer en la desigualdad de la distribución de vacunas en todo el mundo. En definitiva, la OMS ha pedido a las naciones más ricas posponer sus planes de vacunar a niños y adolescentes y, en su lugar, donar las dosis a países con menos recursos.

“En países de renta baja y media baja, el suministro de vacunas no ha sido suficiente ni para inmunizar a los trabajadores sanitarios, y los hospitales se están viendo inundados de gente que necesita asistencia urgente para salvar su vida”, indicó el director de la OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien pidió que estas dosis vayan a parar a la iniciativa Covax.

Y razones sobran. En la actualidad hay países en África que ni siquiera han comenzado con el proceso de vacunación. Justamente el mecanismo Covax busca que al menos el 20% de la población de los países más pobres sean vacunados. El programa ha indicado que necesita con urgencia 190 millones de dosis antes de fines de junio para continuar con su labor.

“Solo si se alcanzan a estas poblaciones vulnerables primero es que se debe ir ampliando el acceso a las vacunas para que se logre una cobertura muy elevada en la comunidad. Así que la posición de la OMS/OPS es que no recomendamos utilizar vacunas en adolescentes en este momento, primero porque no están finalizados los estudios sobre la eficacia y seguridad y, segundo, porque no son grupos prioritarios”, señaló, por su parte, la doctora Kate O’Brien, directora del Departamento de Inmunización y Vacunas en la OMS en una reciente conferencia.

En el lado contrario, otros expertos sostienen que las naciones occidentales pueden tener motivos para inocular a sus niños antes de donar las vacunas, con el objetivo de conseguir la inmunidad de grupo.

Si volteamos la mirada al Perú, el plan de vacunación no considera a los adolescentes en ninguna de las etapas. Sin embargo, si consideramos que el gobierno prometió que todos los mayores de 18 años estarían vacunados antes de fin de año, lo más probable es que los adolescentes tengan que esperar al 2022 para ser inoculados.





