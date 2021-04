El concepto de inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño consiste en que la mayoría de personas de una comunidad tengan anticuerpos contra un patógeno, de forma que la trasmisión no prospere. Una vía para conseguir esta meta es la infección a gran escala; es decir, buena parte de la población ya ha sido contagiada y tras superar la enfermedad posee las defensas necesarias contra ella. El otro medio es la vacunación masiva. Pero, ¿Cuándo se puede estar seguro de que ya se tiene inmunidad de rebaño?

“Para la COVID-19, se cree que vamos a tener que alcanzar al menos 70% de la población vacunada para pensar en controlar la transmisión. Otros modelos hablan de hasta 90%. Vamos a tener que ver qué pasa en la vida real”, dijo en febrero Jarbas Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

En el caso del sarampión, una enfermedad altamente contagiosa, se necesita que más del 90% de una población tenga anticuerpos para alcanzar la inmunidad colectiva. De acuerdo con el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE.UU., la COVID-19 no sería tan contagiosa como el sarampión. Para el experto, quizás una inmunidad de rebaño contra el coronavirus se alcanzaría en un rango en el que el 70% a 85% de las personas son inmunes.

Factores en contra

En el supuesto de que un país logre inmunizar a toda su población vulnerable, que en el caso de la COVID-19 es la población adulta, aún queda el problema de los jóvenes. En general, por el momento, las vacunas no están aprobadas para los menores (excepto la vacuna de Pfizer, que en EE.UU. y la Unión Europea está autorizada para mayores de 16 años).

“Ya tenemos un 25% de nuestra población que no es elegible para la vacuna. Quiero decir, ya estamos comenzando con las manos atadas”, dijo el epidemiólogo Ali Mokdad a la cadena CNN.

Las vacunas son un medio para alcanzar la inmunidad colectiva. (DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP).

Los niños más pequeños probablemente tendrán que esperar hasta principios de 2022 para que se les permita vacunarse. Ese es un obstáculo importante para alcanzar la inmunidad colectiva, ya que aún pueden infectarse y transmitir el virus.

Otro inconveniente son los antivacunas. En EE.UU., en el marco de una encuesta del Monitor de Vacunas COVID-19 de la Kaiser Family Foundation, 20% de las personas entrevistadas dijeron que definitivamente no se vacunarían o que solo se vacunarían si su trabajo o escuela lo requirieran, informa la CNN. Hay ciertos sectores de la población que son especialmente reacios. Aproximadamente el 29% de los republicanos dijeron que definitivamente no recibirían una vacuna, y el 28% de los cristianos evangélicos blancos dijeron que definitivamente no se vacunarían.

Otro factor en contra son las variantes del virus que van apareciendo. Estas también hacen perder la inmunidad colectiva que haya alcanzado un territorio, pues puede ocurrir que los anticuerpos no sean efectivos para las nuevas mutaciones. Además, la inminente reapertura de viajes facilitará que las nuevas cepas se expandan. En ese contexto, la inmunidad colectiva probablemente no sucederá hasta que haya inmunidad global.

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR