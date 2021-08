El papa Francisco dijo este miércoles que vacunarse contra el coronavirus “es un acto de amor”. Sus declaraciones se dieron al encabezar una campaña para fomentar la confianza en los inmunizantes.

“Gracias a Dios y al trabajo de muchos, hoy tenemos vacunas para protegernos del COVID-19,” dijo el pontífice en un mensaje para la iniciativa estadounidense “It’s Up to You” (De ti depende).

“Ellas traen esperanza para acabar con la pandemia, pero solo si están disponibles para todos y si colaboramos unos con otros”, agregó Francisco en un video dirigido a comunidades afectadas por el virus en América del Norte, Central y Sur.

Cardenales y arzobispos de Brasil, El Salvador, Honduras, México y Perú participaron también en el video con mensajes a favor de la vacunación.

“Ayudar a que la mayoría de la gente lo haga (vacunarse), es un acto de amor. Amor a uno mismo, amor a los familiares y amigos, amor a todos los pueblos”, agregó el prelado de 84 años.

El coronavirus ha cobrado la vida de al menos 4′370.427 personas en todo el mundo desde que apareció por primera vez en China en diciembre de 2019, según datos compilados por AFP.

Pese a las campañas masivas de vacunación, la desconfianza en los gobiernos o las farmacéuticas y las teorías de conspiración alimentan la transmisión del virus.

En Estados Unidos, el país con más muertes por COVID-19, la mayoría de las muertes recientes y casos graves por el coronavirus se han dado entre personas sin vacuna.

