El gran día había llegado y Alexandra y Dunia, vestidas de blanco y con flores en las manos, estaban ansiosas. Su emoción era compartida por miles de personas que seguían su transmisión en vivo, en Facebook y por televisión, y hacían la cuenta regresiva de los segundos que faltaban para que entre en vigencia el matrimonio igualitario en Costa Rica. La Corte Suprema de ese país había declarado que desde el 26 de mayo estaba permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo y ellas aprovecharon los primeros minutos del trascendental día para darse el esperado “sí”.

Costa Rica se convirtió así en el primer país de Centroamérica en legalizar el matrimonio homosexual y, en poco más de una semana, ya son más de 80 las bodas que han sido celebradas en los registros civiles costarricenses.

Para un país tradicionalmente religioso y conservador como es Costa Rica, el camino al cambio no ha sido nada fácil. El giro de 180 grados empezó en 2016, cuando el gobierno del presidente Luis Guillermo Solís decidió consultar de manera oficial a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si Costa Rica estaba obligada o no a ofrecer los derechos de propiedad y patrimoniales a las personas LGTB y si debía permitir o no a las personas trans cambiar su identidad de género en sus documentos.

La Corte Interamericana respondió en 2018 con la Opinión Consultiva 24-17, con la cual no solo dijo sí a las interrogantes, sino que fue más allá, indicando que los Estados debían garantizar todos los derechos, incluyendo el matrimonio entre personas del mismo sexo. A fines del mismo año, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica hizo suya esa recomendación y dio 18 meses de plazo para que el Parlamento legislara sobre este tema o dejara que la prohibición del matrimonio homosexual –que estaba consagrada en el Código de Familia y estipulaba los enlaces únicamente entre hombre y mujer– se disolviera automáticamente el 26 de mayo.

Aunque a principios de mayo de este año, en plena pandemia, los legisladores conservadores intentaron retrasar la sentencia, no lo consiguieron, y la ley entró en vigencia sin necesidad de llevar a cabo reformas en la Constitución o en la legislación.

PRECEDENTE IMPORTANTE

Se trata de una aprobación sin precedentes en América Central. Sin embargo, el año pasado, ya Ecuador había acogido la misma recomendación de la Opinión Consultiva 24-17 para reconocer el matrimonio civil sin cambiar su legislación. ¿Qué significa ello para otros países de la región?

Eduardo Juárez, vocero de la Red Peruana TLGB, señaló que esta opinión de la Corte Interamericana no solo es vinculante para Costa Rica, sino para todos los países firmantes de la Convención Americana de Derechos Humanos. “El Estado peruano también debería considerar esta recomendación y legalizar en el Perú el matrimonio entre personas del mismo sexo”, manifestó.

Juárez indicó que el Perú es uno de los países donde los derechos de la población LGTB están más rezagados. Aunque desde 2017 la discriminación por orientación sexual e identidad de género es ilegal, no hay dictámenes específicos a favor de esta comunidad. “Existen dos proyectos de ley sobre matrimonio igualitario y unión civil que están esperando su debate en el Congreso desde 2016, pero ni siquiera se han visto en comisiones”, refirió.

Además, recordó que hay otros procesos en el Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional que están a la espera de fallos que podrían abrir otras vías para legalizar el matrimonio igualitario sin necesidad de recurrir al Congreso. “Hay alternativas. Lo que falta es voluntad política”, anotó.

Costa Rica aprobó matrimonio igualitario, avance en derechos LGTB

DATOS:

-En la mayoría de países de América, los gobiernos se han valido de los tribunales, en vez de los votos del Congreso, para promulgar el matrimonio igualitario.

-En el Perú no está permitido el matrimonio igualitario y tampoco la adopción por parte de parejas LGTB.