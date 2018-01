La jornada de trabajo para muchos inicia desde mucho antes de que aparezcan las primeras luces del sol. Es el caso de un vendedor de comida ambulatoria, quien desde las 2:30 a.m. empieza a preparar los guisados y tamales que venderá como desayuno. O también es la situación de un anciano que sale de su casa a las 4 a.m. para llegar dos horas después a una calle para ofrecer sus servicios de arreglar zapatos. Y si no, cuidará o lavará autos.

Una historia similar es la de una señora que desde muy temprano inicia sus labores. Ella es una inmigrante que llegó hace varios años a un país en el que hablan un idioma diferente al suyo. Para sobrevivir no solo tuvo que aprender el español sino también aprender a lustrar zapatos. "¿Cómo aprendí a bolear? El hambre me enseñó", declara con gran simpatía y orgullo.

Estas son historias que puede haber escuchado de personas en Perú, pero estas también se repiten en varias calles y zonas rurales de países América Latina y el Caribe. Sin importar el lugar, mujeres y hombres buscan ganar dinero para sobrevivir y llevar un pan a su mesa. Y para lograrlo, afrontan diversas dificultades en sus centros laborales. Estos testimonios sobre adversidad laboral, pero también sobre esperanza, han sido reunidos en el cortometraje 'Trabajo'.

' Trabajo' es una película que reúne grabaciones preparadas por ciudadanos de más de diez países de nuestra región sobre cómo se desarrolla un día de jornada laboral. Desde que se despiertan y se preparan para salir a sus puestos laborales, hasta que regresan a sus hogares. Muchas veces tan tarde que no tienen más tiempo para hacer más cosas.

El cortometraje busca presentar una visión crítica de la precariedad laboral que existe en nuestra región. Así también, la película muestra la difícil rutina de trabajo en la que ciudadanos pasan tantas horas trabajando que no les permite realizar otra actividad diaria. Pese a tal esfuerzo, la remuneración obtenida no les alcanza para cubrir necesidades básicas. En los testimonios también se denuncian la falta de oportunidades, la desigualdad por temas de raza, origen y género, entre otros.

Pese a estas dificultades, la cinta también presenta el optimismo de los testimonios de mujeres y hombres de nuestra región para continuar trabajando diariamente con gran pasión y para alcanzar sus sueños para salir adelante.

' Trabajo' lo puede ver a continuación:

' Trabajo' fue realizado por la ONG Oxfam International tras una selección de casi 600 videos preparado por ciudadanos de más de 10 países de América Latina y el Caribe. Ellos utilizaron una cámara fotográfica o un celular para grabar sus testimonios desde que inician su jornada. Desde la madrugada hasta el anochecer. Una película que le puede causar empatía por una situación que se repite en nuestra región.