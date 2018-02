El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó una petición presentada por el gobierno para rever decisiones adoptadas en dos tribunales inferiores y que mantienen vigente el programa DACA y decidió que el caso siga su curso judicial habitual en el tribunal de apelaciones.

El programa establece una política de protección contra la deportación para inmigrantes indocumentados que llegaron como menores de edad al país norteamericano. Según la BBC, son más de 750.000 jóvenes quienes se encuentran amparados bajo esta forma.

Donald Trump ordenó concluir el programa el 5 de marzo si el Congreso no adoptaba antes una solución, lo cual no ocurrió. Sin embargo, los jueces federales de California y Nueva York dictaminaron que DACA no puede rescindirse por el momento y que la Administración debe seguir aceptando, pasada esa fecha, las solicitudes de renovación del estado migratorio.



Queda pendiente conocer la postura del Tribunal de Apelaciones del Noveno Distrito, con sede en San Francisco y que ha fallado en numerosas ocasiones en contra de Trump.



En junio de 2012, Obama estableció el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), en el que acuerda "diferir" cualquier acción sobre el estatus migratorio por un periodo de dos años, con posibilidad de renovación, a personas que llegaron a EE.UU. cuando eran niños.