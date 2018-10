Un duro revés recibió el mandatario boliviano, Evo Morales, quien viajó hasta La Haya para escuchar la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), esperando que su solicitud de ordenar a Chile la obligación de negociar una salida soberana al mar le sea favorable. Empero, con 12 votos a favor y 3 en contra, su petitorio fue rechazado.

“Bolivia nunca va a renunciar (a su demanda marítima). No hay obligación, sí hay necesidad”, dijo Morales al término de la lectura de la resolución dictada por el presidente de la CIJ, Abdulqawi Ahmed Yusuf.

En opinión del ex canciller peruano Francisco Tudela, el tratado de 1904 es el marco final de la situación territorial de Bolivia y Chile, dado que fue aprobado y ratificado por ambos países. “Por ello, la Corte ha dicho que no existen pruebas que muestren alguna intención de Santiago en negociar”, nos indicó Tudela.

Francisco Tudela van Breugel-Douglas. Ex ministro de Relaciones Exteriores. (Perú21) Francisco Tudela van Breugel-Douglas. Ex ministro de Relaciones Exteriores. (Perú21)

Allan Wagner, también ex canciller de Perú, opinó en el mismo sentido para este diario. “La sentencia ha sido muy explicativa porque los elementos en que Bolivia sustentaba su solicitud no significaban que Chile hubiera asumido la obligación de negociar una salida soberana al mar. Es una sentencia ajustada al derecho internacional sin duda”, subrayó Wagner.

“La Paz pedía la obligación de que Santiago negocie de buena fe. Y la Corte dictamina que negociar no implica alguna obligación. Y esto es lógico porque nadie puede ser obligado a negociar de buena fe debido que se presupone que este es un acto voluntario. En tal sentido, ese concepto presentado en la demanda de Bolivia le hizo perder el juicio ante La Haya. A ello se suma su planteamiento de otorgar nivel de tratados a una serie de acuerdos que no llegaron a ningún puerto en el pasado. La Haya ha precisado que estos no son vinculantes”, explicó Francisco Tudela a Perú21.

Inapelable

Wagner declaró que ambos países pueden alcanzar intereses comunes a través del diálogo. “Es una actitud positiva y que corresponde a lo dicho por el presidente chileno Sebastián Piñera, quien aseguró que le interesa mantener las mejores relaciones con los países vecinos, entre ellos Bolivia. Ya el futuro dirá si hallan alguna fórmula para que La Paz alcance sus intereses”, aseveró.

Tudela subrayó que el fallo es inapelable y que jurídicamente no existe otra vía para Bolivia. “Que Morales declare que no renunciará a su salida al mar es comprensible porque perdieron la posesión de su litoral en el siglo XIX tras la guerra con Chile. Pero si querían mantener abierta su opción de acceso soberano, jamás se debió firmar el tratado de 1904, que es, desde ese punto de vista, inexplicable”, declaró.

Datos:

- Una fuente diplomática señaló a Perú21 que si la CIJ se pronunciaba a favor de Bolivia, hubiera sido un precedente peligroso dado que abría la posibilidad de revisar tratados limítrofes ya firmados y vigentes.

- El canciller de Perú, Néstor Popolizio, señaló que la sentencia de la Corte es un asunto estrictamente bilateral entre Bolivia y Chile.