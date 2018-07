Correa denuncia "complot" del gobierno de Ecuador en su contra

El ex presidente de Ecuador , Rafael Correa , denunció un "complot" en su contra del actual gobierno de Lenín Moreno , por la orden de detención en su contra que emitió la justicia ecuatoriana por su presunta vinculación en el secuestro de un opositor en Colombia en 2012.



"Hay toda una hoja de ruta (...) Hay todo un complot" , dijo Correa en una entrevista a la AFP en Bruselas , expresando su confianza en que Interpol rechazará la circular roja emitida por la justicia ecuatoriana ya que, a su juicio, se trata de un caso "político".

Correa, quien gobernó Ecuador entre 2007 y 2017, es acusado por la Fiscalía de asociación ilícita y del secuestro del ex diputado Fernando Balda , pero el exgobernante niega cualquier implicación y lamenta que le vinculan "sin tener ninguna prueba".



Para el ex mandatario socialista, que reside en Bélgica junto a su familia desde que dejó el poder en 2017, el "gobierno" de su sucesor Lenín Moreno está "sin dudas" detrás del "complot". "Él está detrás de todo esto, de la judicialización de la política", agregó.

Sobre la circular roja de Interpol , el ex presidente socialista consideró que esta "no va a tener ningún éxito", ya que esta organización de cooperación policial "toma su tiempo, analiza el caso y de ser político lo desecha" y "más político que esto no hay".



Rafael Correa indicó que apeló la decisión de la justicia, aunque sin esperanza y con el objetivo de "poder ir a tribunales internacionales". Y no descartó solicitar el asilo en Bélgica, un país que "jamás" daría trámite a su extradición, en su opinión.



La medida contra el ex mandatario fue impuesta por la jueza Daniela Camacho, debido a que Correa incumplió la medida cautelar de presentarse periódicamente ante la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en Quito.

Correa defendió su derecho, como residente en el extranjero, de presentarse ante el consulado de su país.

Con información de AFP