En Colombia, la mayor cantidad de pacientes contagiados con coronavirus viven en las provincias de Bogotá y Atlántico. El país vecino registra, al 20 de junio, un total de 65,633 infectados y 2,126 muertos.

El médico radiólogo David Sabbag mostró su preocupación por la rapidez con la que se ha elevado la cantidad de contagios en la ciudad de Barranquilla, que forma parte de la provincia de Atlántico.

“Ya no va a haber un solo Dios, en el que cada uno de nosotros cree y conoce. Cada intensivista se va a volver un dios porque es el que va a decidir quién va a vivir y quién no va a vivir. Esperemos que no nos toque eso”, advirtió en un programa de noticias del canal NTN24.

Según las cifras oficiales, la cantidad de infectados en Bogotá hasta hoy sábado es 19,767; en Atlántico, 14,761; Valle del Cauca, 7,234; Bolívar, 6.487; y Antioquia, 2,758.

A nivel mundial, Colombia es el vigésimo segundo país con más casos de contagios confirmados. El Perú, ocupa el sexto lugar en ese ranking.

“Tenemos demasiados contagios. Así vamos a llegar a ocupar unidades de cuidados intensivos mucho mayor al rango de la población que está en el 1.8% ó 2%. Aquí podemos llegar al 4%. Barranquilla está en muertes en el 4.4% (de letalidad), cuando en el país estamos el 3.2%. Eso es muy, muy alto”, dijo Sabbag.

