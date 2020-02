URGENTE. Alerta máxima: En Italia, 17 personas han muerto y 650 están afectadas por el coronavirus. Así lo confirmaron las autoridades de ese país.

Giulio Gallera, comisionado de salud de la región de Lombardía, dijo que se ha pedido a miles de residentes de 10 municipios que no salga de sus casas durante una semana por precaución mientras las autoridades se esfuerzan en contener el brote.

Las localidades afectadas, que suman una población total de unas 50.000 personas, son Codogno, Casalpusterlengo, Maleo, Fombio, Somaglia, Castiglione d’Adda, Bertonico, Castelgerundo, Terranova dei Passerini y San Fiorano, todas ellas en la provincia de Lodi.

"Comencemos con buenas noticias: 45 personas se han recuperado en Italia ", dijo el jefe de protección civil Angelo Borrelli, quien también precisó que el número de personas infectadas ha aumentado en 650: “Mientras tanto, el número de muertos ha aumentado a 17: Hay tres muertes en Lombardía, dos de 88 años y una de 82”.

MEDIDAS URGENTES

Autoridades de salud de todo el mundo están en alerta.

Más de 35 mil máscaras de protección están llegando a Emilia Romagna, Piamonte, Lombardía y Véneto. “Estamos procediendo con compras importantes, estamos gestionando la operación desde un punto de vista administrativo. Agradezco a Eni y al Farmac Zabban de Casalecchio di Reno que hicieron las máscaras disponibles. Les agradezco su generosidad y es una donación importante”, indicó Borrelli.

La zona más afectada por el virus es Lombardía, donde el presidente de la región Attilio Fontana, está en cuarentena. De acuerdo con la prensa italiana, Fontana ha decidido él mismo aislarse después de que una estrecha colaboradora suya diera positivo al coronavirus. Así lo explicó en un video en cuenta de Facebook, donde contó que se ha hecho el test y no está contagiado, pero igualmente ha optado por no tener contacto con personal exterior y ponerse una mascarilla para no contagiar al resto.