En estos tiempos de pandemia por el coronavirus y subsiguiente crisis económica, las ideas de negocio empiezan a llover, incluso las más extravagantes.

Y justamente una de estas ideas extravagantes es la que tuvo un zapatero rumano quien pensando en el distanciamiento social que debe existir entre las personas para evitar los contagios, creo unos peculiares zapatos.

Se trata de Grigore Lup, un zapatero de la ciudad transilvana de Cluj, quien viendo una posibilidad de llamar la atención sobre su trabajo artesanal, creó unos zapatos de 50 cm de largo, talla 75.

No son zapatos para gigantes, estos son completamente funcionales y el propio Lup los usa para probarlos, caminando por la calle y atrayendo las miradas de sus vecinos. Él lleva 39 años haciendo zapatos de cuero en su ciudad.

“Fui al mercado a comprar semillas para mi jardín. No había mucha gente allí pero seguían acercándose cada vez más. No respetaban el distanciamiento, así que me dije: ‘hagamos un zapato para castigarlos o para que tomen conciencia’. Es algo que usarán para recordarles que deben estar separados", reveló en una entrevista para The Telegraph.

Como se sabe, Rumanía ha reportado más de 18 mil casos de coronavirus y más de 1200 decesos a causa de la pandemia.

