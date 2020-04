El historiador israelí Yuval Noah Harari es una voz a la que el mundo presta atención. Su libro Sapiens: de animales a dioses, sobre los grandes procesos que han afectado al ser humano en la historia, ha vendido más de 10 millones de copias desde que fue lanzado en 2011. Por eso, este profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén en uno de los conferencistas mejor pagados del planeta. Harari fue entrevistado por el programa “Newsnight” y “Newshour”, ambos de la BBC, y dio una mirada sobre los escenarios y retos que plantea la pandemia del coronavirus a la humanidad.

– Recursos disponibles: “La humanidad tiene todo lo que necesita para contener y vencer la epidemia del coronavirus. (...) No es como si las personas estuvieran muriendo y no tuviéramos ni idea de qué las está matando ni qué se puede hacer al respecto. Entendemos completamente a qué nos enfrentamos y tenemos la tecnología, tenemos el poder económico para vencer esto. La pregunta es ¿cómo usamos estos poderes? Y esta es principalmente una pregunta política”.

– No hay barreras que sirvan: “La pandemia no reconoce fronteras, no reconoce diferencias religiosas o distintos puntos de vista políticos. La epidemia es tal, que uno no puede aislarse completamente del resto del mundo. Incluso en la Edad Media, cuando no había aviones y trenes, la Peste Negra se extendió por continentes enteros”.

– Liderazgo: “Hoy necesitamos líderes globales. Durante años, los gobiernos han erosionado la confianza mundial y hoy es hora de pagar. Hoy necesitamos de esa confianza y se ha ido. Hay que actuar de manera inteligente. Se dice que las crisis también son oportunidades. Esta es una oportunidad para que los gobiernos recuperen la confianza en sus ciudadanos, pero será difícil”.

– Futuro abierto . “(Que la epidemia nos vuelva más amables) es una elección nuestra. Las opciones están ahí. Nada es inevitable. Tampoco lo es que la pandemia del coronavirus no conduzca al surgimiento de totalitarismos. Es una posibilidad que está presente, pero yo estoy más preocupado por la falta de confianza, especialmente a nivel internacional".

– Antídoto : “Ser más proteccionistas sería una conclusión equivocada. (...) El verdadero antídoto (contra el coronavirus) es tener cooperación global estrecha para que los países puedan compartir información de manera más eficiente y aprender de la experiencia que dejaron las primeras víctimas. Debemos confiar el uno en el otro. Y los más importante, debemos poder ayudarnos unos a otros. Esa debería ser la verdadera lección que nos deje esta pandemia. Ningún país podrá protegerse solo con sus propios esfuerzos”.

– Naturaleza humana : “Tenemos que mantener este aislamiento social y ser inteligentes y actuar con la cabeza, y no solo con el corazón. Pero es muy difícil para nosotros, como animales sociales. Creo que cuando termine la crisis, las personas sentirán aún más la necesidad de establecer vínculos sociales. No creo que cambie fundamentalmente la naturaleza humana”.

¿Qué es el coronavirus?

Según información oficial de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves. La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Los síntomas más comunes de la COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea. Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual. La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial. Sin embargo, en todos los casos de pacientes infectados, es necesario el aislamiento total para no propagar el virus.

VIDEO RECOMENDADO

Alemania: restricciones por el coronavirus debilita el sistema de apoyo a los más necesitados.

Coronavirus: Alemania: Las restricciones debilitan los sistemas de apoyo a los más vulnerables