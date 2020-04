Jeremy Cohen, un fotógrafo de 28 años que vive en Brooklyn, en Nueva York, ideó una serie de innovadores detalles para lograr que una de sus vecinas aceptara salir con él en medio de la pandemia del coronavirus.

El joven compartió su historia de amor en redes sociales e inmediatamente se hizo viral. A través de un video compartido en Instagram, Cohen se mostró enviando su número de teléfono en un dron a su vecina, Tori Cignarella.

Ahora ambos comparten cenas a través de Facetime, ella desde su azotea y él desde su balcón, para mantener la distancia social.

En una oportunidad, el fotógrafo logró meterse dentro de una burbuja gigante de plástico para poder pasear con Tori a la vez que respetaba las reglas impuestas por las autoridades.

“Para mantenerme ocupado durante la cuarentena a solas en mi apartamento, comencé a tomar fotografías de personas en sus terrazas para una colección temática. Hace unos días, me fijé en una chica en la calle de enfrente que bailaba sobre su azotea. Me sentí muy atraído por su energía. Salí al balcón, le agité la mano y ella me devolvió el saludo”, contó.

Agregó que luego de enviar su número de teléfono en un dron, empezó a hablar con Tori. “Entonces le pedí salir y coordinamos una cita con la ayuda de su compañera de piso. Ella estaba en su azotea y yo en mi balcón con una escena similar: una mesa pequeña, vino y comida. Durante la cita estábamos conectados en una videollamada en Facetime”, explicó.

Dijo que quizás esto no hubiera pasado de no ser por la cuarentena. “Estoy disfrutando de haber conocido a una persona increíble”, aseguró el fotógrafo.

