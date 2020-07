Banessa Martínez, madre de una bebé de 6 meses de nombre Valentina, ha vivido un calvario en Texas, Estados Unidos luego de que los médicos le dijeran en repetidas ocasiones que su hija tenía una “extraña alergia”. Sin embargo, con el pasar de los días, su salud empeoró y fue diagnosticada con coronavirus.

Según “Univisión”, Banessa Martínez aclaró que en dos ocasiones su hija fue enviada de vuelta a casa luego de no presentar ningún síntoma por coronavirus. “Nosotros batallamos mucho. A la niña no podían hacerle ningún examen porque no presentaba síntomas del virus. Entonces, fuimos a la emergencia dos veces y nos daban de alta con el simple hecho de que tomara el antibiótico que había recetado el doctor”, aseguró Martínez.

“La niña fue empeorando, estaba muy mal, débil. Estaba súper mal”, agregó.

Bannesa Martínez manifestó que sus padres y otros miembros de su familia han dado positivo por coronavirus. Ante esta situación, le preocupa que sus otros hijos también puedan estar contagiados.

“Ahorita nos acaban de avisar que mi hermano salió positivo al COVID y mi papá también es otra víctima del COVID. Lo que más me preocupa son mis tres niños. No tengo quien me cuide a mi niños, soy madre soltera. Mis papás eran los que estaban cuidando de mis niños. Ahora, mi mamá también está teniendo síntomas y es probable que mis niños estén contagiados”.

Sin embargo, los doctores han dado buenas noticias con respecto a la salud de Valentina.

“Ahorita gracias a Dios la niña está muy bien. El doctor nos dio buenas noticias. Nos van a dar de alta. (...) Mi niña tiene 6 meses y está peleando este virus. Estamos todos sorprendidos porque en tan poco tiempo la niña ha salido adelante, está en muy buenas condiciones”, declaró.

Finalmente, Bannesa Martínez sostuvo cuáles serán los pasos a seguir luego de que Valentina sea dada de alta. “Es lo que estamos averiguando porque vivo en casa de mis papás. Si a la niña le dan de alta, probablemente la tendríamos aparte para que no se vuelva a contagiar a la niña”, indicó.

VIDEO RECOMENDADO

OMS convoca a la unidad para derrotar al virus