En tiempos del coronavirus, la Organización Mundial de la Salud (OMS) no la tiene nada fácil. Mientras libra una guerra desigual contra un virus mortal con corona que no cede a ningún tratamiento ni estrategia, lucha también contra el “virus político” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que la acusa de haber sido cómplice de las tácticas de encubrimiento del régimen chino y, por ello, le ha retirado su financiamiento de más de 400 millones de dólares.

Los ataques no llegan solo de parte de Trump. El viceprimer ministro japonés, Taro Aso, ha ironizado sobre la “Organización China de la Salud”, mientras que Taiwán dice que la OMS ignoró su alerta temprana sobre el virus y otros críticos la acusan de demorar en declarar la gravedad de la pandemia. Empero, la entidad tiene defensores que advierten que los ataques provendrían de gobernantes que quieren desviar la atención de sus propios errores.

Esta no es la primera vez que, en medio de una crisis sanitaria, la OMS es criticada. En 2009, durante el brote de la gripe AH1N1, se dijo que actuó muy rápido y, al declararla pandemia, magnificó la amenaza alentada por la industria farmacéutica. En 2012, en cambio, se le vapuleó por su lenta respuesta a la epidemia de ébola en África.

SU ORGANIZACIÓN

La OMS nació en 1948, tras la Segunda Guerra Mundial, para proteger la salud de la población de todos los países miembros. Desde entonces su trabajo se ha centrado en la investigación científica y, aunque no es un organismo ejecutor, sino consultor, también ha logrado erradicar amenazas sanitarias mundiales, como la viruela. Pese a los logros, en los últimos años, la creciente politización del organismo ha generado dudas sobre su capacidad para dar respuesta técnica y no política a las amenazas de salud pública.

Eugenio Villar, especialista en salud internacional y ex miembro de la Asamblea Mundial de la OMS, explicó que este organismo está constituido por 194 estados miembros que son representados por un consejo ejecutivo de 34 personas, el cual se elige para un periodo de tres años y se reúne periódicamente para aprobar diversos temas de salud. Sin embargo, no se trata de un consejo de científicos o técnicos, sino de delegados de los ministerios de salud que responden a las posiciones políticas de sus gobiernos.

“Obviamente los países más poderosos tienen más peso político en la organización, y el que ha tenido más protagonismo en la historia de la OMS es EE.UU. Pero ahora ante el surgimiento de China, el equilibrio de poder se está alterando”, refirió.

NO ES INDEPENDIENTE

El internacionalista Farid Kahhat explicó que, por esa forma de organización, la OMS tiene el problema obvio de los organismos intergubernamentales: “como los gobiernos más poderosos la crearon y la financian, puede actuar con la cooperación de ellos, pero no contra su voluntad. Por eso trata de no pelearse con nadie”, mencionó.

Eduardo Gotuzzo, excatedrático de la Universidad Cayetano Heredia, sostuvo que otro problema de la OMS es que no responde con suficiente celeridad ni precisión ante una crisis sanitaria porque las recomendaciones que emite tratan de ser globales, pero muchas veces no se adecúan a la realidad, la cultura, el medio ambiente o las leyes y la política de cada país.

Pese a esas deficiencias, el experto reconoció la importancia del organismo por la gran cantidad y calidad de expertos y estudios que maneja. “No puede satisfacer a todas las tendencias pero si no existiera sería peor. No le echemos la culpa por si demoró o no en declarar la pandemia, pues este virus sorprendió a todos los expertos. No calculamos que la diseminación sería tan agresiva y fatal”, aseveró.

La doctora Cota Vallenas, experta en prevención y control de infecciones, opinó que el manejo de la OMS en la pandemia ha sido mucho mejor que en otros brotes epidémicos, pues de inmediato envió a la zona una comisión de expertos internacionales para verificar la situación y el director convocó a los miembros, como lo estipula el reglamento, pero estos no se pusieron de acuerdo en declarar el brote de Wuhan como pandemia.

Pero recordó que ya desde la quincena de enero se lanzó una alerta epidemiológica y se estaba advirtiendo a los países que debían trabajar en prevención. “Algunos escucharon y otros no y eso no fue culpa de la OMS”, señaló

