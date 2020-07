Una protesta se registró este martes en el condominio en Hialeah, la segunda ciudad más grande del condado de Miami-Dade (Miami, Florida) , por parte de los vecinos que aseguran que el hedor de los cadáveres por coronavirus que se almacena en una funeraria llega hasta las calles.

La funeraria, de nombre Memorial Plan San José, recibe varios muertos a causa de que Miami se ha convertido en el nuevo epicentro de infección en Estados Unidos. Según el portal Infobae, medio que entrevistó a uno de los vecinos, “la casa de sepelios tiene un contenedor y refrigeradores donde se almacenan a los fallecidos”.

A pesar que la funeraria cumple con todos los requisitos de ley, el olor es insoportable, asegura el residente Pedro García:

“Me da miedo salir de mi casa, porque sé que esa gente murió por coronavirus. Llevo años viviendo aquí y es la primera vez que se siente este olor nauseabundo”, expresó al medio.

Por su parte, la “municipalidad de Hialeah confirmó que la funeraria no está incumpliendo con ninguna regla de salubridad”, indica Infobae.

La situación en el Estado de Florida es alarmante: solo en un día, se anunció un nuevo récord en la cifra diaria de muertes por coronavirus, con el fallecimiento de 186 personas, así como un aumento de 9.230 contagios. En total, se han registrado 441.977 casos.

“Esos cuerpos que están ahí son de madres, de padres, de hijos. No todos murieron de coronavirus, pero hemos llegado a un momento triste (…) pero me molestó que los vecinos en lugar de llamar a la ciudad se pusieron a protestar. Esa es una de las cosas que no necesitamos. Estamos haciendo las cosas incorrectas y no trabajando como una comunidad”, indicó el alcalde de Hialeah, Carlos Hernández.

