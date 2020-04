Miami. Tripulantes centroamericanos de un crucero que se encuentra varado en Florida producto del nuevo coronavirus, pandemia en Estados Unidos que deja más de 700.000 casos de contagio y 37.000 muertos.

Según un informe de “Univisión”, Humberto Gómez y Allan Valle forman parte del grupo de 30 hondureños y 8 salvadoreños que están al interior del barco Grand Celebration de la empresa Bahamas Paradise.

El crucero a la fecha se encuentra anclado frente al puerto de Palm Beach, en Florida, y los tripulantes llevan más de 30 días en su interior debido a la pandemia.

Sin embargo, la situación de estos dos tripulantes centroamericanos es preocupante. Allán Valle, que se desempeña como mecánico, dijo que lo habían despedido porque no quiso aceptar que le redujeran su sueldo en un 30%.

Preocupante situación de tripulantes centroamericanos en Florida, Estados Unidos. (Captura de video - Univisión).

“Yo me siento secuestrado porque prácticamente me quieren tener aquí sin ninguna justificación. Otra es que me tienen aquí sin hacer nada, sin trabajar porque ya me despidieron”, relató.

Por otro lado, Humberto Gómez que es electricista dijo que el estrés lo “está matando”. "No estoy durmiendo. Tengo más de 20 días que solo estoy durmiendo de dos a tres horas”, agregó.

El cónsul de Honduras en Miami, Ricardo Estrada, aseguró que se comunicaron con la empresa del barco crucero para informarle que se había organizado un vuelo de repatriación. Tras el paso de las horas, la compañía no compró los pasajes.

“Esta información le fue trasladada a la compañía Bahamas Paradise con anticipación para que pudiesen considerar poner a nuestros compatriotas en ese vuelo”.

No obstante, la empresa Bahamas Paradise le dijo a Univisión que están haciendo todo lo posible para repatriar a los hondureños.

A los tripulantes centroamericanos solamente les queda la esperanza de regresar a casa. "Nos queda llorar. Nos queda llorar, no nos queda de otra”, finalizó su testimonio el electricista Humberto Gómez.

