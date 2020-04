Noticias de Nueva York | El nuevo coronavirus ha provocado más de 1.605.250 casos de contagio en 193 países o territorios. Sin embargo, detrás de todas estas personas en el planeta, existe un gran número en Estados Unidos que han sabido salir adelante y vencer al virus a pesar de las complicaciones médicas.

Dos hispanos contaron a la cadena “Telemundo” las dificultades que tuvieron que atravesar por el coronavirus en estas últimas semanas. Jennifer Martínez, que todavía tiene síntomas leves, relata que cuando llegó a un hospital de Los Ángeles le dijeron “que solo tenía 15% de vida. No tenía esperanza”.

“Mis pulmones ya estaban muy contaminados y yo ya estaba lista para morir”, agregó la mujer de 25 años. “Al principio no lo tomé en serio, lo tomé como una gripa regular, pero estando al borde de la muerte me di cuenta que esto es en serio”, aseguró Jennifer, quien pese al difícil pronóstico de los médicos, no bajó la guardia.

Rubén Mata también fue diagnosticado con coronavirus en Estados Unidos y dijo que cuando empezó a sentir los síntomas, imaginó que se trataba de un resfrío común. "Pensé que un caldo de pollo me iba a ayudar, pero eso no me ayudó porque llegué con neumonía y luego ya cuando me hicieron más test era el coronavirus”, narró.

Incluso, el hombre estuvo cinco días en coma. “Yo sé que la muerte estaba llegando porque me internaron el domingo y le dijeron a mi hermana que ellos no pensaban que iba a pasar la noche”.

Con el pasar de los días, Mata logró vencer al coronavirus. “No ganó la muerte”, dice sonriente. El hombre, actualmente, se encuentra a la espera de una respuesta de la Cruz Roja para poder donar su plasmar y ayudar a personas enfermas.

Las personas afectadas por el coronavirus sigue en ascenso en el estado de California. El gobernador Gavin Newsom manifestó que los latinos representan el 30% de las personas contagiadas y el 29% de las fallecidas.

En cantidad de casos, Estados Unidos es el país más afectado con 466.299 infectados oficialmente diagnosticados, de ellos, 16.686 muertos y 26.522 sanados.

