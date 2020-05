La cantidad de muertos en Estados Unidos, que registró su primer deceso vinculado al COVID-19 a principios de febrero, asciende a 84.136. El país registró 1.390.764 contagios. Las autoridades consideran que 243.430 personas sanaron.

Después de Estados Unidos, los países más afectados son Reino Unido con 33.186 muertos y 229.705 casos, Italia con 31.106 muertos (222.104 casos), España con 27.321 muertos (229.540 casos), y Francia con 27.074 muertos (178.060 casos).

Coronavirus: justicia de Wisconsin en Estados Unidos tumba orden de confinamiento

El Tribunal Supremo de Wisconsin, en Estados Unidos, dejó sin valor la orden de confinamiento que regía en el estado hasta finales de mayo para combatir la expansión del COVID-19.

Los magistrados conservadores impusieron su mayoría en la corte para tumbar la orden del gobernador Tony Evers, un demócrata, al argumentar que este “no puede ampararse indefinidamente en los poderes de emergencia”.

Evans decretó tras el estallido de la pandemia por el nuevo coronavirus un confinamiento hasta el 24 de abril, orden que después extendió hasta el 26 de mayo, pero que el Legislativo, controlado por los republicanos, llevó a los tribunales.

Argumentaron en su demanda que una orden con ese impacto debería ser acordada entre el Ejecutivo y el Legislativo, tesis que avaló este miércoles la Justicia.

La pugna política en Wisconsin se remonta a enero de 2019, un año antes de la pandemia, cuando los demócratas se hicieron con el cargo de gobernador rompiendo con el control republicano de las tres ramas del poder en el estado.

Desde entonces, los republicanos han tratado de despojar a Evers de sus competencias.

Una de las magistradas que disintió a la orden de este miércoles, Rebecca Dallet, argumentó que “esta decisión, sin duda alguna, pasará a ser uno de los ejemplos más evidentes de activismo judicial en la historia de este tribunal”.

“Y serán -añadió- los habitantes de Wisconsin quienes pagarán el precio”.

En Estados Unidos, han sido los estados y las entidades locales quienes han impuesto las medidas como el cierre de negocios o los confinamientos frente al coronavirus.

El Gobierno de Donald Trump, pese a presionar a los estados para la reapertura económica y social, ha dejado en manos de los gobernadores la decisión final.

La pinza entre el Legislativo y el Supremo de Wisconsin frente a Evers durante la pandemia ya tuvo su primer episodio a principios de abril, cuando los magistrados desacreditaron al gobernador y mantuvieron unas elecciones locales y primarias.

Mientras muchos otros estados retrasaron a junio esos comicios, las imágenes de largas filas de personas en Wisconsin rompiendo la orden de confinamiento para ir a votar dieron la vuelta al mundo.

Wisconsin es uno de los estados menos afectados del país por la pandemia del COVID-19 con 10.902 casos confirmados y 421 muertos hasta la fecha, mientras que en todo Estados Unidos hay al menos 1.389.935 afectados y 84.059 fallecidos.

Estados Unidos: alcaldesa de Washington extiende el confinamiento hasta el 8 de junio

La alcaldesa de Washington extendió este miércoles hasta el 8 de junio el confinamiento en la capital estadounidense ante el aumento de los casos de COVID-19, a diferencia de otras localidades del país que comienzan a reabrir sus negocios para evitar un mayor daño a la economía.

El decreto de la alcaldesa, Muriel Bowser, prorroga la medida impuesta desde los primeros días de abril y que debía terminar este viernes, en sintonía con las órdenes dadas en los suburbios de la ciudad situados en los estados adyacentes de Maryland y Virginia.

Estos dos estados están abriendo de forma gradual su economía, pero han establecido otro ritmo para las comunidades colindantes con Washington, que tienen una población sumada de 700.000 personas, debido a los riesgos del coronavirus.

“El número de nuevos casos diarios diagnosticados de COVID-19 todavía tiene que caer y el número de muertes diaria no ha bajado”, dijo Bowser.

El área metropolitana de Washington tiene 6.584 casos y 350 muertos, sin contar los infectados en los suburbios.

El lunes la alcaldesa inauguró un hospital de campaña con 437 camas en el Centro de Convenciones de Washington, con un discurso en el que dijo que esperaba “nunca tener que usar” ese lugar.

Estados Unidos es el país del mundo con más fallecimientos por el coronavirus con más de 82.640 casos fatales, pero el confinamiento generó una contracción de la economía y un alza del desempleo hasta el 14,7%, por lo que en varias localidades hay protestas para exigir la reapertura.

Coronavirus: hospitales de Estados Unidos despiden personal debido a la pandemia

Casi un millón y medio de personas han perdido sus empleos en el sector de la salud en Estados Unidos desde marzo, entre ellas 135.000 que trabajaban en hospitales, cuyos ingresos se han reducido por la caída en el número de pacientes con afecciones distintas de la COVID-19.

Desde marzo, las operaciones y los exámenes no urgentes se han cancelado en la mayoría de los hospitales de todo el país. El confinamiento ha disminuido el número de accidentes, y muchos pacientes con enfermedades crónicas evitan acudir a estos centros de atención de salud por temor a contagiarse con el nuevo coronavirus.

Personal sanitario de todas las especialidades se alistó al batallón que le ha hecho frente a la pandemia en Nueva York, el principal foco en Estados Unidos. Incluso llegaron médicos desde otros lugares del país.

Pero en otras regiones menos afectadas por el coronavirus, los hospitales terminaron con camas vacías.

En Miami, las salas de emergencia del hospital infantil reciben solo un centenar de personas cada 24 horas, la mitad de los que atendía antes.

A principios de abril se redujeron las vacantes para enfermeras que laboran a destajo, como Dayna James, de 40 años, que solía trabajar en la sala de emergencias dos días a la semana.

“En el sur de Florida no hay suficientes pacientes, el hospital no puede pagar a todo el personal que no tiene nada que hacer”, cuenta James a la AFP. “Es triste, es mi vocación, ha sido mi carrera durante 17 años”.

Ella permanece “de guardia”: el hospital la llamó el domingo, cuando se celebraba el Día de la Madre. “Nadie quería trabajar, pero yo estaba desesperada, por supuesto que fui”.

En Washington, en marzo las operaciones de cadera o rodilla, las extracciones de apéndice y de vesícula no urgentes y exámenes de imagen médica como tomografías y resonancias magnéticas se pospusieron indefinidamente. Pero no hubo un pico de COVID-19 que ameritara una movilización general del personal.

“La covid ha hecho obsoleto mi trabajo”, dice una enfermera de 34 años que prefiere permanecer en el anonimato y que se ocupaba de cuidados pre y postoperatorios. “No hemos hecho cirugías no urgentes durante dos meses, que eran la principal fuente de ingresos para nuestro servicio”.

En el sistema de Estados Unidos, muchas enfermeras trabajan por cuenta propia y cobran “por día”, lo que permite al hospital reducir los costos de personal de un día a otro. La enfermera de Washington solo trabaja nueve horas por semana, en comparación con las 36 horas anteriores a la pandemia.

